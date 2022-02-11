Саакашвілі заспівав гімн України в "одиночці" після рішення прокуратури

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заспівав гімн України в одиночній камері грузинської в'язниці.
Про це Саакашвілі повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Генеральна прокуратура України визнала мене потерпілим у справі про тортури та нелюдське поводження зі мною в грузинській пенітенціарній системі. Я безмірно пишаюся українською державою, яка показала світові (а за моїм кейсом стежать багато хто у світі), що Україна захищає своїх громадян, які потрапили в біду, де б вони не були", – пише він.
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Саакашвілі повідомив, що напередодні ввечері в камері він побачив по телебаченню, що його визнали потерпілим – "тобто сказали, що мене не забули, що я перебуваю під заступництвом найбільшої, і, я впевнений, найвеличнішої нації в Європі, моєї улюбленої України ".
"Я став на ноги й заспівав гімн України – сам і в одиночці. Слава Україні!" – наголосив експрезидент Грузії.
Саакашвілі також співав гімн України у суді
"На останньому фарсі, який тут називають судовим процесом, мені принесли український прапор, підписаний різними фракціями Верховної Ради, з побажаннями якнайшвидшого повернення до Києва. Попри істеричний зойк прокурорів, я притиснув прапор до себе, і весь зал стоячи виконав гімн України. Я був вражений тим, що щонайменше половина грузинів, присутніх у залі, знали напам'ять український гімн", – нагадав він.
Ситуація із Саакашвілі
- Міхеїл Саакашвілі опинився за ґратами після того, як таємно повернувся до Грузії з України напередодні муніципальних виборів, у яких брала участь його партія Єдиний національний рух.
- 1 жовтня Саакашвілі, який потрапив до Грузії в обхід митних постів, був затриманий.
- Він оголосив голодування і вже за кілька тижнів схуд на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.
- Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування. 6 грудня особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе заявив, що лікарі у Руставській в'язниці прописали його пацієнту досить високі дози психотропних препаратів, у яких не було потреби.
- 4 лютого 2022 року Саакашвілі виступив у грузинському суді. Політик шокував своїм зовнішнім виглядом – він сильно посивів за короткий час.