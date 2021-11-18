Саакашвілі знепритомнів, його помістили в реанімацію

Адвокат заарештованого третього президент Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі заявив, що політик уже почав втрачати свідомість. Вдень його помістили до в'язниці в реанімаційне відділення.
Про це повідомляє грузинська агенція "Грузія online".
Що сталося
Адвокат Бека Басілая повідомив, що Саакашвілі знепритомнів, коли виходив з кімнати. Його на ношах забрали знову до тюремної лікарні.
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Пізніше лікар-реаніматолог цієї лікарні розповів журналістам, що політика переведено в реанімацію тюремної лікарні, наразі його стан стабільний.
"Була короткострокова втрата свідомості, був високий тиск та були нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний", – заявила лікар журналістам.
49 день голодування
- Вранці 18 листопада група лікарів під егідою грузинського омбудсмена констатувала – за багатьма життєвими показниками стан здоров'я Саакашвілі є критичним. Його рекомендували перекласти у цивільну багатофункціональну клініку.
- Біля 18-ї установи в Глдані, де міститься політик, зібралися його прихильники та політики "Єдиного національного руху".
- Днем раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, що Саакашвілі має дуже погані аналізи. Врятувати ситуацію міг би його особистий лікар Ніку Кіпшидзе, але його не пускають до ув'язненого.
- На цьому тижні Європейський суд з прав людини визнав загрозу життю Саакашвілі. Справа Саакашвілі проти Грузії набула статусу пріоритетного в ЄСПЛ.