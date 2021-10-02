Саакашвілі знайшов в Україні любов, але все одно повернувся до Грузії

Міхеїл Саакашвілі закликав до активності на грузинських виборах

Ясько підкреслила, що "ми разом" і "любимо один одного і підтримуємо". Колаж "Сегодня".

Глава Виконавчого комітету реформ в Україні і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі і народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявили, що закохані друг в одного.

Відповідне спільне відео опублікувала Ясько в Facebook.

Саакашвілі опублікував звернення

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"Я думаю, що просто треба оголосити, що ми разом, і ми закохані друг в одного. І що у нас спільне життя. І хочу всім побажати щастя, а також хотів би, щоб люди бажали щастя і нам", – сказав Саакашвілі.

У свою чергу, Ясько пояснила, що це відео було записано до від'їзду Саакашвілі в Грузії, а також підтвердила, що знаходиться у відносинах з екс-президентом Грузії.

Ясько підкреслила, що "ми разом" і "любимо друг одного і підтримуємо".

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"Любов і боротьба за свою державу – це найблагородніша справа! І я підтримую його боротьбу. Тому що тільки справжні борці з таким великим серцем і любов'ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. тому що вчинила б так само за Україну ", – заявила Ясько.

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Крім того, Міхеїл Саакашвілі, якого 1 жовтня затримали грузинські правоохоронці, опублікував відеозвернення, в якому закликав прихильників до активності на виборах.

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"З великою ймовірністю зараз мене затримають в Тбілісі, але я хочу сказати, щоб ви нічого не боялися. Ідіть завтра на вибори, проголосуйте і третього числа разом відсвяткуємо перемогу. Я тримаюся міцно. Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого, не бійтеся і ви ", – заявив він в своєму зверненні на YouTube.

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