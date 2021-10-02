Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Події

Саакашвілі знайшов в Україні любов, але все одно повернувся до Грузії

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
2 жовтня, 05:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міхеїл Саакашвілі закликав до активності на грузинських виборах
Ясько підкреслила, що "ми разом" і "любимо один одного і підтримуємо". Колаж "Сегодня".
Ясько підкреслила, що "ми разом" і "любимо один одного і підтримуємо". Колаж "Сегодня".

Глава Виконавчого комітету реформ в Україні і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі і народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявили, що закохані друг в одного.

Відповідне спільне відео опублікувала Ясько в Facebook.

Саакашвілі опублікував звернення

Реклама

"Я думаю, що просто треба оголосити, що ми разом, і ми закохані друг в одного. І що у нас спільне життя. І хочу всім побажати щастя, а також хотів би, щоб люди бажали щастя і нам", – сказав Саакашвілі.

У свою чергу, Ясько пояснила, що це відео було записано до від'їзду Саакашвілі в Грузії, а також підтвердила, що знаходиться у відносинах з екс-президентом Грузії.

Ясько підкреслила, що "ми разом" і "любимо друг одного і підтримуємо".

Реклама

"Любов і боротьба за свою державу – це найблагородніша справа! І я підтримую його боротьбу. Тому що тільки справжні борці з таким великим серцем і любов'ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. тому що вчинила б так само за Україну ", – заявила Ясько.

Читайте також:

Крім того, Міхеїл Саакашвілі, якого 1 жовтня затримали грузинські правоохоронці, опублікував відеозвернення, в якому закликав прихильників до активності на виборах.

Реклама

"З великою ймовірністю зараз мене затримають в Тбілісі, але я хочу сказати, щоб ви нічого не боялися. Ідіть завтра на вибори, проголосуйте і третього числа разом відсвяткуємо перемогу. Я тримаюся міцно. Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого, не бійтеся і ви ", – заявив він в своєму зверненні на YouTube.

Як розвивалися події

  • Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він уже прибув до Грузії .
  • У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. місцева преса повідомляла про що проходять обшуки .
  • При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснена через Саакашвілі. Політики заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
  • Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі . За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновірус за тиждень

47 663

захворіло за тиждень в Україні

+10%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти