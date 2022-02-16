Росія знову висунула вимогу НАТО щодо України

Костянтин Гаврилов заявив, що Київ має проголосити позаблоковий статус

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація наполягатиме на тому, щоб НАТО оголосило про відмову приймати Україну до лав Альянсу.

Про це заявив глава російської делегації у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов.

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"Росія наполягатиме на тому, щоб НАТО публічно оголосило про відмову від прийняття України до своїх лав. Київ зі свого боку має проголосити свій нейтральний, позаблоковий статус, як це передбачалося в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року", – сказав він.

Єнс Столтенберг. Фото: Olivier Hoslet/REUTERS

Що кажуть на Заході

16 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері НАТО залишаються відчиненими для України. За його словами, Альянс не піде на компроміси щодо ключових принципів.

"Мій меседж такий: 30 членів Альянсу мають вирішити. Росія не вирішує, хто буде чи не буде членом НАТО. Це справа принципу. І члени Альянсу заявили, що це стосується поваги права кожної нації обирати свій шлях – чи хочуть вони стати членом такої організації як НАТО чи ні. Це не лише про Україну, а й про принцип, що кожна країна в Європі має право обирати", – сказав він.

Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.

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Україна та НАТО