"Росія не поважає суверенітет": Грузія пред'явила Москві претензії

Прем'єр Грузії заявив про відсутність прогресу у політичних відносинах із РФ

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявляє, що головним бар'єром у відносинах із Росією є те, що РФ не поважає суверенітет та територіальну цілісність республіки.

Про це він заявив в ефірі Першого каналу Громадського мовника Грузії, повідомляє Інтерфакс.

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"Росія не поважає суверенітет нашої країни, єдність нашої країни та продовжує окупацію територій нашої країни. Саме це є головним бар'єром у наших відносинах", – сказав Гарібашвілі.

Коментуючи стан відносин із РФ, він нагадав, що у 2012 році, коли партія "Грузинська мрія" прийшла до влади, з Росією не було жодних контактів, зокрема в економічному та культурному напрямі.

"Єдине, всім нагадаю, що тодішній президент (Михеїл – Ред.) Саакашвілі намагався (добитися – Ред.), щоб хоча б відкрився російський ринок, щоб відновилися торговельно-економічні відносини. З цією метою колишня влада навіть запровадила безвізовий режим для Росії, а також безумовно підтримали вступ Росії до Світової організації торгівлі, а натомість ми нічого не отримали", – сказав Гарібашвілі, дорікнувши колишню владу республіки в передачі та продажу багатьох стратегічних активів та об'єктів російським компаніям.

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За словами прем'єра, коли прийшла до влади "Грузинська мрія", з боку європейських та американських партнерів були рекомендації та поради, щоб Грузія змогла досягти деескалації з Росією і, як він вважає, це зробити вдалося.

Також Гарібашвілі зазначив, що в політичному напрямі жодних зрушень у відношенні Росії немає.

Російсько-грузинська війна

Гаряча фаза війни тривала з 7 по 12 серпня 2008 року, в ній загинули майже 400 військових з обох боків та стільки ж цивільних. За результатами війни Росія окупувала Абхазію та Південну Осетію, визнала їхню "незалежність" і перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Грузія ж у відповідь ухвалила закон "Про окуповані території" та обмежила вільне пересування та економічну діяльність з окупованими територіями. Окремо ухвалили рішення про розрив дипломатичних відносин із Росією.

Усі держави світу, за винятком Венесуели, Нікарагуа, Науру та Сирії, розглядають ці регіони як територію Грузії, що знаходиться під російською окупацією.

Також нагадаємо, у МЗС заявили, що умиротворення Росії після вторгнення до Грузії призвело до війни з Україною.

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