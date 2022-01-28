Росія не нападе на Україну: у НАТО приголомшили заявою – ЗМІ

В Альянсі не виключають масових санкцій проти РФ

/ Фото: Минобороны РФ

У НАТО не вірять, що Росія серйозно готує військове вторгнення до України.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на високопоставлене джерело в НАТО, яке представляє державу-члену в Брюсселі.

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Щодо Росії джерело в НАТО заявило:

"Щоб вторгнутися до такої великої країни з такими збройними силами (як Україна. – Ред.), потрібні військові можливості, відмінні від тих, що розгорнуті нині".

Він наголосив, що НАТО не має ні обов'язку, ні права на військове втручання в Україні, оскільки вона не є членом Альянсу. Однак, якби країна НАТО зазнала нападу, все було б зовсім інакше.

"Якщо Росія припуститься помилки, напавши на державу-член НАТО, у нас буде третя світова війна", – зазначив він.

Проте, додало джерело, Україна є "партнером з розширеними можливостями" НАТО, а це означає, що Альянс має певні моральні зобов'язання, які можуть привести до масових санкцій проти Москви.

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США та НАТО відповіли на ультиматум Путіна

Конфлікт між Україною та Росією почав загострюватися напередодні переговорів Кремля зі США щодо гарантій безпеки. Росія стягнула до кордону з Україною стотисячну армію.

12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія-НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

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26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що відповідь США на пропозиції РФ містить "позитивні моменти", щодо яких можлива спільна робота. Він зазначив, що США та РФ можуть співпрацювати щодо ударних ракетних систем, прозорості навчань, контролю над озброєннями. Держсекретар додав, що відповіді США на пропозиції Росії були скоординовані із західними союзниками та Україною.

У свою чергу речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися до України.