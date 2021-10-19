"Росія почала цю війну" – глава Пентагону в Києві жорстко пройшовся по Кремлю

Остін зазначив, що США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією

У Міністерстві оборони відбулась зустріч делегацій оборонних відомств України та США. Фото: Міноборони

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва заявив, що Росія є відповідальною за війну на Донбасі, оскільки вона почала агресію і перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту.

Про це він сказав під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном 19 жовтня.

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"Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну. І Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони розпочали порушувати територіальну цілісність та суверенітет України. Ми будемо зі свого боку робити все можливе, щоб підтримати Україну, розвивати її спроможності захисту її територіальної цілісність та недоторканності", – сказав Остін.

Крім того, Остін підкреслив, що підтримка Штатами українського суверенітету "непохитна". США як і раніше засуджують окупацію Криму і закликають Росію зупинити війну на сході і зупинити дестабілізаційні дії на Чорному морі і вздовж кордонів України, а також зупинити кібератаки проти США, їх союзників і партнерів.

Угода про оборонне партнерство США та України

У рамковій угоді, яке підписали міністри оборони України і США 31 серпня в Пентагоні:

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окреслено шляхи просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення викликів у сфері безпеки;

підтверджено непохитну підтримку Міноборони США суверенітету та територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму й агресії на сході України;

визначено подальші кроки взаємодії Міноборони України та Міноборони США для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху до НАТО та сприяння регіональній безпеці; Реклама

підтверджено сталу підтримку Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зов

Також нагадаємо, США продовжать постачання Україні озброєнь.