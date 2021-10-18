"Росії слова не давали": Кулеба закрив рота Пєскову

У Кремлі назвали вступ України в НАТО найгіршим сценарієм для Росії – в Києві відреагували

Кулеба (праворуч) різко відповів Пєскову. Колаж "Сьогодні"

Росія не має права навіть обговорювати майбутнє членства України в НАТО, оскільки це її не стосується. Так відповів на висловлювання спікера Кремля Дмитра Пєскова міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У Кремлі назвали вступ України в НАТО найгіршим сценарієм для Росії і навіть пригрозили якимось заходами. На це пішла жорстка відповідь глави українського МЗС у Twitter.

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"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", – написав Кулеба.

Росія боїться вступу України в НАТО