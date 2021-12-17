"Батьків викликали до ФСБ": Гогілашвілі розповів про кримінальні справи в Росії

Скандально відомий тепер уже колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі розповів, скільки насправді заведено кримінальних справи проти нього і чи має він паспорт громадянина Росії. Він прокоментував копії деяких документів Пролетарського райсуду Ростова-на-Дону (РФ), які з'явилися раніше в інтернеті, де нібито в 1998 році Гогілашвілі засудили за шахрайство на 5 років ув'язнення умовно.
Гогілашвілі розповів свою версію у інтерв'ю виданню "Бабель" .
Вирок та кримінальні справи
"Якщо ми беремо все, що кажуть у Росії, за чисту монету, якщо ми живемо такими стандартами, то скажу — це брехня. Давайте визначимося, хто для нас Росія. Я визначився на 100% у 2015 році. Я був на Майдані, про що ніколи в житті не кричав. Не вішав плакатів. Я ніколи не міг уявити собі, що я — людина, яка служила цій країні, — буду звинувачений у тому, що я проросійської спрямованості. Я знаю на 100%, ця країна — країна свободи, і єдиний ворог — це Росія. Я не повʼязую себе із Росією. Я — не громадянин Росії і не є ним — ні понятійно, ні фактично. ", – заявив колишній високопосадовець МВС України.
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Проте, кримінальні справи є. Але вони – політичної спрямованості, каже Гогілашвілі.
"У мене є кримінальне провадження, яке на мене завели через екстремізм та мою громадянську позицію у 2015 році. Потім, у 2016 році моїх батьків викликали до ФСБ", – заявив колишній чиновник в інтерв'ю.
Що сталося
- 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області неподалік лінії зіткнення заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі відмовився підкорятися вимогам чергового поліцейського. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські і вирішили перевірити документи.
- Буквально через день президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал – зажадав звільнення Гогілашвілі з державної посади.
- 13 грудня Гогілашвілі визнав свою провину у скандалі з поліцейськими та написав заява на звільнення.
- Тоді ж з'явилося повідомлення, що Олександр Гогілашвілі має паспорт громадянина РФ, і навіть індивідуальний податковий номер у Росії.
- Скандал із Гогілашвілі може обернутися новими неприємностями для України на міжнародному рівні. Виявилося, що борець із наркоторгівлею їздив на автомобілі, що належить американцям і він передавався українській стороні задля інших цілей.
- Нині питання про судимість змусило Олександра закурити у приміщенні під час інтерв'ю.