"Батьків викликали до ФСБ": Гогілашвілі розповів про кримінальні справи в Росії

Питання про судимість змусило колишнього чиновника закурити

Питання про судимість змусило Олександра Гогілашвілі закурити / Колаж "Сьогодні"

Скандально відомий тепер уже колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі розповів, скільки насправді заведено кримінальних справи проти нього і чи має він паспорт громадянина Росії. Він прокоментував копії деяких документів Пролетарського райсуду Ростова-на-Дону (РФ), які з'явилися раніше в інтернеті, де нібито в 1998 році Гогілашвілі засудили за шахрайство на 5 років ув'язнення умовно.

Гогілашвілі розповів свою версію у інтерв'ю виданню "Бабель" .

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Вирок та кримінальні справи

"Якщо ми беремо все, що кажуть у Росії, за чисту монету, якщо ми живемо такими стандартами, то скажу — це брехня. Давайте визначимося, хто для нас Росія. Я визначився на 100% у 2015 році. Я був на Майдані, про що ніколи в житті не кричав. Не вішав плакатів. Я ніколи не міг уявити собі, що я — людина, яка служила цій країні, — буду звинувачений у тому, що я проросійської спрямованості. Я знаю на 100%, ця країна — країна свободи, і єдиний ворог — це Росія. Я не повʼязую себе із Росією. Я — не громадянин Росії і не є ним — ні понятійно, ні фактично. ", – заявив колишній високопосадовець МВС України.

Проте, кримінальні справи є. Але вони – політичної спрямованості, каже Гогілашвілі.

"У мене є кримінальне провадження, яке на мене завели через екстремізм та мою громадянську позицію у 2015 році. Потім, у 2016 році моїх батьків викликали до ФСБ", – заявив колишній чиновник в інтерв'ю.

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