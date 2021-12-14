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РФ затягує перегровори: у Зеленського оцінили розмову Путіна та Байдена

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
14 грудня, 10:26
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Подоляк пояснив, коли чекати на реальні результати України після російсько-американських переговорів
Подоляк (у кружечку) розповів, що на Банковій думають про переговори Байдена та Путіна. Колаж "Сьогодні"
Подоляк (у кружечку) розповів, що на Банковій думають про переговори Байдена та Путіна. Колаж "Сьогодні"

Після переговорів президентів США та Росії по Україні з'явився реальний шанс на врегулювання військової напруги дипломатичним шляхом, але Москва всіляко намагається затягувати мирний процес.

Про це розповів РБК-Україна радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Справді стало ясно, що дипломатія має шанс. Дійсно, російська сторона робить максимум, щоб затягнути переговори і вкинути якомога більше відволікаючих речей", – сказав він, коментуючи підсумки російсько-американських переговорів.

Подоляк зазначив, що росіяни справді готові говорити з американцями, і рішення щодо України може бути знайдено.

При цьому радник голови ОПУ зазначає, що лише на початку наступного року стане зрозуміло, наскільки зможуть ці переговори Путіна та Байдена допомогти іншим форматам щодо Донбасу. Він додав, що всі ці питання будуть предметно обговорюватися 15 грудня у Брюсселі, на зустрічі Володимира Зеленського з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Переговори США-Росія-Україна

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