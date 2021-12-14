РФ затягує перегровори: у Зеленського оцінили розмову Путіна та Байдена

Після переговорів президентів США та Росії по Україні з'явився реальний шанс на врегулювання військової напруги дипломатичним шляхом, але Москва всіляко намагається затягувати мирний процес.
Про це розповів РБК-Україна радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Справді стало ясно, що дипломатія має шанс. Дійсно, російська сторона робить максимум, щоб затягнути переговори і вкинути якомога більше відволікаючих речей", – сказав він, коментуючи підсумки російсько-американських переговорів.
Далі по темі
Подоляк зазначив, що росіяни справді готові говорити з американцями, і рішення щодо України може бути знайдено.
При цьому радник голови ОПУ зазначає, що лише на початку наступного року стане зрозуміло, наскільки зможуть ці переговори Путіна та Байдена допомогти іншим форматам щодо Донбасу. Він додав, що всі ці питання будуть предметно обговорюватися 15 грудня у Брюсселі, на зустрічі Володимира Зеленського з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.
Переговори США-Росія-Україна
- Президенти США та Росії по відеозв'язку говорили дві години про Україну. Путін вимагав не пускати Україну до НАТО, Байден – лякав страшними санкціями за вторгнення до України. Байден пригрозив, що РФ заплатить жахливу ціну у разі нападу на Україну.
- У Кремлі анонсували ще одні переговори Путіна та Байдена, які відбудуться після зустрічі представників США та Росії.
- Президент Володимир Зеленський озвучив нову обіцянку Путіна про Україну, яку той дав Байдену на переговорах щодо повномасштабної війни.
- Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готуються підштовхнути Україну до надання часткової автономії окупованим територіям Донецької та Луганської областей. Нібито в такий спосіб вдасться "заспокоїти" Росію.
- Читайте також у нашій статті, який же план готують Зеленському Москва та Захід.