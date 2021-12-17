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РФ пробила подвійне дно, "спаливши" себе на Донбасі: Кремлю напророчили "серйозний удар"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
17 грудня, 14:30
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Росія визнала свою присутність на Донбасі на фактично державному рівні
Експерт назвав підводні течії визнання Росією своєї участі у війні проти України. Фото: колаж "Сьогодні"
Експерт назвав підводні течії визнання Росією своєї участі у війні проти України. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії другий день активно обговорюється фактичне визнання Кіровським районним судом Ростова-на-Дону участь збройних сил РФ у війні проти України. На думку військового експерта Олександра Коваленка, це визнання з подвійним дном.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Майже 8 років Росія з шаленством шаленого лемінга заперечувала факт вторгнення своїх військ в Україну, і раптом суддя Кіровського районного суду в Ростові-на-Дону у вироку, винесеному у справі про посередництво у хабарі, згадав про постачання продуктів харчування "у військові частини" Збройних Сил РФ", розташовані на території так званих "ДНР" та "ЛНР"", – пише експерт.

За словами Коваленка, тема розкрутилася настільки, що навіть речник Кремля Дмитро Пєсков змушений був в черговий раз промимрити мантру "настамнемає".

"Але найцікавіше не це. Те, що Росія є країною-окупантом визнано на міжнародному рівні і тому є величезна кількість фактів, для використання в судовому порядку. Але, в даному випадку йдеться про фактичне визнання самою Росією свого вторгнення. Причому, визнання фактично на державному рівні – судом, у межах слідчих дій", – зазначає він.

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Що потрібно розуміти про визнання РФ, на думку військового експерта:

  • По-перше, цей випадок яскраво демонструє те, що в Росії брехня навколо свого заперечення участі у війні проти України обросла такою величезною кількістю верств застережень, що вже навіть самі росіяни не здатні контролювати проникнення у відкриті джерела правди.
  • По-друге, слід розуміти ось який момент. Це вирок суду. Вирок суду за наслідками слідства. Тобто, досить довгий час велися слідство, суд і був оголошений вирок у справі, яка просто не могла не потрапити в поле зору тих, хто контролює проникнення подібної інформації у відкритий доступ і припиняє це на корені.

У РФ не додивились?

Олександр Коваленко вважає, що це не зовсім так. На його думку, у цьому випадку йдеться про корупційні схеми у ЗС РФ, завдяки яким певне коло людей збагачувалося.

"Те, що в армії Росії тотальна корупція і крадіжка – це загальновідомий факт. Але в даний час, через економічну обстановку, що погіршується в Росії, корупціонер корупціонеру, без взаємної вигоди, не просто стає конкурентом – ворогом", – написав він.

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За словами експерта, очевидно, що фігурант кіровської справи не ділився з вищими, а тому його і злили з тельбухами. У свою чергу під слив потрапило все МО РФ, як безпосередній учасник війни проти України, каже Коваленко.

"Тобто, за допомогою простого корупціонера на місці, був здійснений досить серйозний удар по російській владі, яка ініціювала війну проти України. Тобто, в даному випадку очевидний і фактор внутрішньої гри, особливо тих гравців, яких епоха санкцій і "процвітання" в ізоляції , неабияк набридли, так само як і нинішнє керівництво РФ. А тому, у цього визнання точно є подвійне дно. А коли є подвійне дно, то буде і продовження", – підсумував військовий експерт групи "Інформаційний опір".

Раніше ми повідомляли, що ростовський суд вже "трусять" через визнання участі у війні на Донбасі.

Також нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі під час саміту "Східного партнерства" вдалося зібратися учасникам "Нормандської четвірки", щоправда, без головного винуватця війни на Донбасі – президента Росії Володимира Путіна.

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