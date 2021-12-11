Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💡 Заборона пакетів ⚽ Олександрія - Шахтар: онлайн
СЬОГОДНІ Влада Події

Різка заява Грузії: Тбілісі дав відповідь на ультиматум МЗС Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 грудня, 12:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Питання вступу до НАТО залишається болючим
Грузія відповіла Росії так, що Москві це точно не сподобається/Колаж "Сьогодні"
Грузія відповіла Росії так, що Москві це точно не сподобається/Колаж "Сьогодні"

Грузія не збирається відмовлятися від вступу до НАТО, незважаючи на те, що цього бажає Росія. Міністерство закордонних справ Грузії повідомило про "неприйнятність" заяви МЗС Росії щодо розширення Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє місцева агенція Грузія online.

Реклама

Відповідь Тбілісі

"3 квітня 2008 року на саміті в Бухаресті лідери країн-членів НАТО прийняли рішення про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. Вищезгадане є надзвичайно важливим політичним рішенням, що ґрунтується на консенсусі. Воно спирається на фундаментальний принцип міжнародного права, згідно з яким усі держави мають суверенне право обирати свій власний зовнішньополітичний курс", – йдеться у заяві МЗС Грузії.

Тбілісі зазначає, що вступ до НАТО – суверенне рішення Грузії, яке ґрунтується на непохитній волі більшості населення Грузії. І ця мета також відображена у Конституції Грузії. Також у комюніке, прийнятому на саміті НАТО в Брюсселі 2021 року, наголошується, що союзники вважають неприйнятним втручання будь-якої третьої сторони у визначення зовнішніх пріоритетів країн.

"Враховуючи вищевикладене, будь-яка заява, зроблена третьою стороною щодо перегляду рішення Бухарестського саміту, яка суперечить фундаментальним принципам та нормам міжнародного права, неприйнятна для міністерства закордонних справ", – йдеться у заяві МЗС Грузії.

Вимоги Росії

Нагадаємо, у п'ятницю МЗС Росії опублікував свою офіційну заяву з вимогами не розширювати НАТО на схід.

"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО" як суперечливе зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", – йдеться у заяві МЗС Росії.

Реклама

Москва наполягає на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення США та іншими країнами НАТО ударних систем озброєнь на території сусідніх з РФ країн, як тих, що входять до Північноатлантичного альянсу, так і тих, що туди не входять.

Питання НАТО

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

62 962

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти