За кого готові проголосувати українці? Новий президентський рейтинг

У разі проведення виборів президента найближчим часом чинний глава держави Володимир Зеленський у першому турі набрав би 23,5% голосів виборців, котрі прийшли на дільниці. Порівняно з даними від 10-13 листопада рівень його підтримки знову росте.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг"
У разі проведення президентських виборів рейтинг кандидатів виглядав би так:
Далі по темі
- Володимир Зеленський – 23,5%
- Петро Порошенко – 13,4%
- Юлія Тимошенко – 9,9%
- Юрій Бойко – 9,3%
- Дмитро Разумков – 7,5%
- Ігор Смєшко – 6,7%
- Євген Мураєв – 6,5%
- Володимир Гройсман – 5,5%
- Олег Ляшко – 3,2%,
- Арсеній Яценюк – 3,1%.
Як проводили опитування?
Опитування проводилось : 6-8 грудня 2021 року в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій серед 2500 респондентів методом опитування CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,0.
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