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За кого готові проголосувати українці? Новий президентський рейтинг

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
10 грудня, 13:19
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За чинного главу держави у жодному разі не голосуватимуть третина громадян
Зліва направо – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва направо – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі проведення виборів президента найближчим часом чинний глава держави Володимир Зеленський у першому турі набрав би 23,5% голосів виборців, котрі прийшли на дільниці. Порівняно з даними від 10-13 листопада рівень його підтримки знову росте.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг"

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У разі проведення президентських виборів рейтинг кандидатів виглядав би так:

  • Володимир Зеленський – 23,5%
  • Петро Порошенко – 13,4%
  • Юлія Тимошенко – 9,9%
  • Юрій Бойко – 9,3%
  • Дмитро Разумков – 7,5%
  • Ігор Смєшко – 6,7%
  • Євген Мураєв – 6,5%
  • Володимир Гройсман – 5,5%
  • Олег Ляшко – 3,2%,
  • Арсеній Яценюк – 3,1%.

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Як проводили опитування?

Опитування проводилось : 6-8 грудня 2021 року в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій серед 2500 респондентів методом опитування CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,0.

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Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
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Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
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