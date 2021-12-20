Рейтинг Зеленського падає – за кого готові голосувати українці

Рівень підтримки інших політичних гравців зростає

Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський (зліва направо). Фото: колаж "Сьогодні"

Якби вибори президента України проходили в середині грудня 2021 року, то у першому турі найбільше набрав би чинний глава держави Володимир Зеленський 16,7% – серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. Порівняно з початком листопада (18,6%) рейтинг Зеленського впав на 1,9%.

Про це свідчать дані опитування SOCIS.

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Далі у президентському рейтингу політики розташувалися таким чином:

Петро Порошенко – 12,3% (листопад – 12,6%);

Юлія Тимошенко – 8,6% (листопад – 8,2%);

Юрій Бойко – 7,9% листопад – 7,8%);

Ігор Смешко – 5,1% (листопад – 3,6%);

Дмитро Разумков – 4,9% (листопад – 4,5%);

Євген Мураєв – 4,3% (листопад – 4,0%);

Володимир Гройсман – 4,3% (листопад – 3,1%);

Підтримка інших кандидатів нижча за 2%. Віктор Медведчук – 1,4% (1,3% у листопаді), Олег Тягнибок – 0,9% (1,0% у листопаді), Олег Ляшко – 0,8% (1,3% у листопаді), Кіра Рудик – 0,1 (0,0% у листопаді).

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Як проводили опитування?

Опитування проводилось 11-16 грудня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2 тис. респондентів.

Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Статистична похибка +/- 2,4%.

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