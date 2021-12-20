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Рейтинг Зеленського падає – за кого готові голосувати українці

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
20 грудня, 11:15
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Рівень підтримки інших політичних гравців зростає
Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський (зліва направо). Фото: колаж "Сьогодні"
Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський (зліва направо). Фото: колаж "Сьогодні"

Якби вибори президента України проходили в середині грудня 2021 року, то у першому турі найбільше набрав би чинний глава держави Володимир Зеленський 16,7% – серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. Порівняно з початком листопада (18,6%) рейтинг Зеленського впав на 1,9%.

Про це свідчать дані опитування SOCIS.

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Далі у президентському рейтингу політики розташувалися таким чином:

  • Петро Порошенко – 12,3% (листопад – 12,6%);
  • Юлія Тимошенко – 8,6% (листопад – 8,2%);
  • Юрій Бойко – 7,9% листопад – 7,8%);
  • Ігор Смешко – 5,1% (листопад – 3,6%);
  • Дмитро Разумков – 4,9% (листопад – 4,5%);
  • Євген Мураєв – 4,3% (листопад – 4,0%);
  • Володимир Гройсман – 4,3% (листопад – 3,1%);

Підтримка інших кандидатів нижча за 2%. Віктор Медведчук – 1,4% (1,3% у листопаді), Олег Тягнибок – 0,9% (1,0% у листопаді), Олег Ляшко – 0,8% (1,3% у листопаді), Кіра Рудик – 0,1 (0,0% у листопаді).

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Як проводили опитування?

  • Опитування проводилось 11-16 грудня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.
  • Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.
  • Загалом було опитано 2 тис. респондентів.
  • Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Статистична похибка +/- 2,4%.

Раніше ми повідомляли, що Ляшко має шанс потрапити до Ради – новий рейтинг партій.

Також нагадаємо, українці назвали найкращого прем'єр-міністра України.

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Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
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Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураєв Мураєв
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
Яценюк Яценюк
3,1
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