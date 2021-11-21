"Революцію не обирають": історик попередив Зеленського про новий Майдан

Президент України Володимир Зеленський повторює своїх попередників, але без Євромайдану його не було при владі. Така думка в інтерв'ю виданню Новий час висловив історик Ярослав Грицак.
За його словами, прихід до влади Зеленського врятував Україну від контрреволюції, а нею став би прихід до влади ОПЗЖ.
"Зараз можна спостерігати, як Зеленський повторює те, що перед ним робив Путін, Янукович, Порошенко, які будували систему авторитаризму "під себе". Ми знаємо, чим це закінчилося у 2004 р., 2014 р. та у 2019 р. Тому хвиля , яка породила Зеленського, може легко повернутись проти нього самого", – сказав він.
Історик вважає, що Україна навряд чи витримає ще одну революцію.
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"Але революцію не обирають. Можна обрати президента, а революція приходить сама, без вибору, хоча в момент виборів вона найчастіше відбувається", – сказав він.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні привітав українців зі святом Він згадав про в'язниці, втрату душі і що буває, якщо влада не чує народу.
Крім того, він сьогодні взяв участь у заходах з нагоди вшанування пам'яті активістів Євромайдану на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли президента України президента з криками "ганьба" та "зрадник".
День Гідності і Свободи
- 2005 року в Україні було запроваджено свято День Свободи. Він відзначався 22 листопада і був заснований на згадку про події Помаранчевої революції.
- Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували . 22 січня відзначали свято День Соборності та Свободи України.
Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші акції протесту у відповідь на дії тодішньої влади під керівництвом Віктора Януковича – було зупинено курс на євроінтеграцію. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом скасували. Через таке рішення Януковича українці вийшли на Євромайдан, який згодом призвів до революції та повалення його режиму в країні.
- Цьогорічне свято з'явилося після Революції Гідності у 2013 році, коли президентом став Петро Порошенко. 22 січня тепер відзначають День Соборності, а 21 листопада – День Гідності та Свободи , який присвятили подіям двох революцій