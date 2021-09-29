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Разумков пропонує вирішити питання з законом про олігархів – два варіанти

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 вересня, 00:05
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Спікер Верховної Ради знайшов спосіб, як уникнути повторного голосування за законопроєкт №5599
На Банковій є претензії до Дмитра Разумкова/Колаж "Сьогодні"
На Банковій є претензії до Дмитра Разумкова/Колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував два варіанти, як виправити ситуацію зі спірним моментом щодо правок до законопроекту про олігархів, що може привести до необхідності переголосувати закон.

Дані варіанти голова ВР озвучив в ефірі телеканалу "Наш" .

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Два способи

"Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я як голова парламенту, вважаю, що було порушення регламенту. Тому запускати 131 статтю (регламенту ВР – Авт.), переголосовувати якість правки – це буде неправильно…", – зазначив Дмитро Разумков.

"Це можна виправити наступним чином – або це може бути вето президента, повернуто до Верховної Ради з пропозиціями, тим паче, що президент є автором цього законопроекту, або закон може бути підписаний, і після цього вносити зміни у цей закон…", – продовжив спікер ВР.

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Спірне питання

Раніше в Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Верховній Раді доведеться переголосувати законопроєкт №5599 про олігархів, який був прийнятий у другому читанні, тому, що були прийняті зайві правки – в законі тепер є різні редакції про визнання людини олігархом.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков раніше заявляв, що використану в парламенті процедуру при голосуванні за цей законопроєкт не можна назвати нормальним підходом. Проте рішення ВР прийнято і далі вже вступає в дію норма закону, яка передбачає, що цим повинен займатися НАЗКа.

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