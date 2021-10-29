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Разумков: "Члени РНБО можуть опинитися у санкційних списках"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 жовтня, 10:02
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Дмитро Разумков розповів, як ухвалюються рішення щодо санкційних списків на засіданнях РНБО

Історія з допущеними за великі суми помилками у прізвищах людей, потрапили до списків санкцій РНБО , має закінчитися розслідуванням правоохоронних органів Також слід враховувати, що президентський Указ з помилковими прізвищами зрештою готував Офiс президента України.

Про це заявив колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков на програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

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Хто винен

"Готувало (санкційні списки, – Авт.) МВС чи СБУ. Це потрапляє до РНБО, апарат готує ці матеріали до розгляду, далі – вони потрапляють на засідання РНБО. Коли я, наприклад, пропонував подивитися по персоналіям – там стопка паперів. Ні, ніхто не переглядав ці 108. На хвилинку, там помилки в 20% від загальної кількості людей, які потрапили за санкціями людей тільки в цьому випадку. Я не суд, на відміну від колег, приймати рішення, хто з них винен, хто не винен", – розкрив Разумков особливості голосування за списками санкцій в ефірі програми "Народ проти".

Політик зазначив, що РНБО – це дорадчий орган. Далі список вирушає до Офісу президента України, де готують відповідний Указ.

"Тож у даному випадку, давайте чітко скажемо, хто готував матеріали, які пішли після цього на Указ та хто його підписав. Давайте тепер розбиратися помилково. Нехай цим займаються правоохоронці. Головне, щоб потім члени РНБО до санкційних списків не потрапили", – резюмував Разумков.

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Скандал із прізвищами

  • 15 жовтня Данілов заявив, що до списку санкцій помилково потрапили 108 людей. За його словами, ситуацію вже виправили, а вісім людей, причетних до оформлення цих документів, покарали. Частину з них звільнено з лав МВС, двох осіб знижено на посаді.
  • 26 жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що помилки у списках санкцій Ради національної безпеки і оборони продавалися по 100-300 тисяч доларів.
  • Перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Євген Єнін підкреслив, що поки немає підтверджень того, що помилок припустилися навмисне, але перевірка такої інформації продовжується.

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