"Розбірки" з ЄС, Зеленський про Путіна і велику війну: підсумки форуму YES в Києві

На Ялтинської європейської стратегії виступали політики та експерти з різних країн – говорили про війну, коронавірус, російську загрозу і майбутнє України

Зеленський виступив на відкритті YES / Фото: president.gov.ua

Цього року форум Ялтинської європейської стратегії у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука пройшов в новому форматі – YES Brainstorming, який фокусувався на темі COVID-19 і можливих нових катастрофах. На ньому виступали українські та іноземні політики й експерти наживо і підключалися онлайн. "Сьогодні" підводять підсумки форуму і представляємо вашій увазі найцікавіші заяви.

Зеленський про Путіна і повномасштабну війну

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Він вважає ймовірним вторгнення РФ в Україну і відзначає, що це буде трагічною помилкою Москви і ніколи не буде більше дружнього ставлення України до Росії і Білорусі.

"Якщо буде потужна ескалація з боку Росії – це найстрашніше, що може бути. На жаль, така можливість є".

Зеленський поділився очікуванням від можливої зустрічі з Путіним.

"Мене більше цікавить, чи можемо ми дійсно предметно зустрітися, не декларативно, як робить це він з деякими країнами. Зустрітися більш предметно, ніж то було на першій зустрічі (на Паризькому саміті "Нормандської четвірки" 2019 року. – Ред.). Були, звичайно, результати – понад 100 осіб ми повернули додому. Але не все рухається вперед так швидко, як я б хотів. Росія на сьогодні не хоче, вони не бачать сенсу в питанні закінчення війни. Вони цього не хочуть".

Президент про відносини України з Росією.

"Відносини України і українського народу до росіян зламалися. Відносин немає, ми стали ворогами. Уявіть собі цю прірву, цю відстань. І як це подолати, як це повернути – ніхто не розуміє... У будь-якому разі добро перемагає, а території, люди і, напевно, відносини повернуться".

Данілов про "банкопад", а Єрмак про нововведення в "нормандському форматі"

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РНБО за дорученням Зеленського розгляне питання "банкопаду" і відповідальних за нього осіб, говорив Олексій Данілов.

Наступний кейс, який буде розглядатися в Раді національної безпеки і оборони за дорученням президента України, – як сталося так, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після, скажімо так,"банкопаду" в нашій країні".

Єрмак хоче винести ще два питання на "нормандський формат".

"Ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань припинення вогню, загального врегулювання конфлікту розгляд і цих питань (транзит газу і" Північний потік-2 "- ред.). Тому що я вважаю, що продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема, масштабної агресії Росії проти України".

"Розбірки" за вступ України в ЄС

Президент Естонії Кірсті Кальюлайд заявила, що Україна для вступу в ЄС повинна виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки "на відстані декількох світлових років" від їх виконання (один світловий рік дорівнює 63 242 років на Землі).

"На жаль, за 5 років я не побачила наближення України до виконання копенгагенських критеріїв".

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Брюссель до чесної розмови, мовляв, справа не в реформах, а в політичній неготовності Європейського Союзу приймати Україну.

"Скажіть нам правду, ми в точці, коли нам треба знати. Якщо ви бачите нас як можливого члена – це одна стратегія, якщо ні – у нас буде інша стратегія. Але нам потрібна чесна розмова з ЄС, чесна відповідь від ЄС".

Закон про олігархів відправили в "венеціанку"

Заступник глави Консультативної місії ЄС Фредрік Весслау і колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт вітали рішення голови Верховної Ради віддати законопроєкт на експертизу Венеціанській комісії.

"Мені здається, це хороша ідея. Я маю на увазі, що Венеціанська комісія є найбільш кваліфікованим експертом Європи з питань конституційного права, і їхня думка була надзвичайно корисною для низки країн, коли ті стикалися з будь-яким спірним або складним питанням верховенства права", – сказав Більдт.

Ексглава МВС Арсен Аваков і колишній глава МЗС України Павло Клімкін теж підтримали це рішення і відзначають, що українські законопроєкти вже читала "венеціанка".

Нічого не трапиться від того, що ми цей закон проведемо через Венеціанську комісію. Ми будуємо розвинену європейську країну з цінностями загальновизнаними, тому це коректна процедура і Україна її проходила вже не один раз", – сказав Аваков.

Детальніше їх коментарі читайте тут.

"Північний потік – 2" ще можна зупинити?

Глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що не допустити роботу російського газопроводу можуть санкції США, які нещодавно вже фактично зупинили будівництво магістрального газопроводу.

"Якщо уряд США введе санкції, то ми вважаємо, що європейські компанії не будуть купувати газ за цим трубопроводом, таким чином він не буде працювати".

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер говорить, що США і Німеччина почнуть діяти проти російського газопроводу в тому випадку, якщо Росія почне використовувати газ як зброю.

"США і Німеччина мають ставитися до газопроводу як до питання безпеки України та Європи. Тому якщо Росія використовуватиме газ як зброю – будуть серйозні дії".

Вихід Авакова в люди і Кучма про зустріч Зеленського з Путіним

Аваков вперше після звільнення з посади глави МВС і відпочинку в Італії вибрався не офіційний захід, де зустрівся зі старими друзями.

А другий президент України Леонід Кучма ексклюзивно для "Сьогодні" прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним.

"Завжди перемовини корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій тепер Україна перебуває. Але нині мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити – хоча б щодо полонених, і то це позитив".

YES Brainstorming