Ракети для ВМС України: посол Великобританії пояснила витік у ЗМІ про "продаж зброї"

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс розкрила деталі угоди між нашими країнами від 2020 року

Мелінда Сіммонс розповіла подробиці домовленості між Зеленським та Джонсоном / Колаж "Сьогодні"

Велика Британія допомагає нарощувати потенціал флоту України та розвиває інфраструктуру наших портів. А от продажу ракет ВМС України не було, про що стверджувала газета The Times з посиланням на дипломатичні джерела.

Про це розповіла посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

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Підсумок домовленостей

Дипломат підтвердила, що наразі обидві наші країни ведуть роботу щодо виконання угоди про нарощування потенціалу ВМС України. Цей документ було укладено під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона у 2020 році.

"Угода була підписана ще торік у жовтні, коли президент Зеленський був із візитом у Лондоні. Тоді ми підписали договір про вільну торгівлю. Також президент Зеленський зробив іншу важливу справу – домовився з Борисом Джонсоном, щоб Велика Британія допомогла наростити потенціал українського флоту. Це стосовно розвитку інфраструктури портів, військово-морських кораблів. Вперше військово-морські кораблі будуть оснащені оборонною зброєю. Це не договір про надання зброї. Це угода про нарощування потенціалу ВМС України. Дві ракети, про які написала газета The Times, мені здається, з'явилися у статті помилково. Тому що в угоді йдеться лише про нарощування оборонного потенціалу ВМС", – заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Дипломат додала: "Україна має пройти довгий шлях відновлення свого флоту. Як заявив сам президент Зеленський, ми допомагаємо з реалізацією лише однієї частини цього шляху".

Військова співпраця