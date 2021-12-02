Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 грудня, 13:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Депутати вже не перший рік роблять одне й те саме із законом щодо Донбасу
Депутати підтримали щорічну традицію щодо особливого статусу для Донбасу. Колаж "Сьогодні"
Депутати підтримали щорічну традицію щодо особливого статусу для Донбасу. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила законопроєкт №6342 щодо продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.

Парламент вніс зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", замінивши в ній дату терміну дії закону з "2021 рік" на "2022".

Реклама

Доповідач з цього питання пояснив, що закон необхідно продовжити для того, щоб переговорний процес, який триває у Тристоронній контактній групі та у "нормандському форматі", тривав.

"Це підтримується всіма міжнародними партнерами, що переговорно-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі є єдиним ефективним. Наявність цього закону є базою для продовження переговорного процесу для того, щоб мир на Донбасі було відновлено", – сказав депутат.

Що це за закон?

Зазначимо, що цей закон був ухвалений Верховною Радою ще у вересні 2014 року, коли Росія вже розпочала активну військову фазу на Донбасі.

Документ був розрахований строком на три роки та передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набирає чинності лише після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України. В результаті дія цього закону регулярно продовжувалася на рік.

Реклама

А що було раніше

  • Минулого року голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснював, навіщо продовжувати закон про особливий статус Донбасу. За його словами, Україна намагається знайти спосіб імплементувати "формулу Штайнмаєра" до законодавства.
  • Також у Раді заявляли, що "формулу Штайнмаєра" впровадять у закон про особливий статус Донбасу. Раніше ходили розмови про новий закон про особливий статус, але все ж таки хочуть переглянути старий.
  • Про новий закон говорив і глава держави Володимир Зеленський, зазначивши, що "формула" має бути в майбутньому імплементована у новий закон, проте його ще немає. Президент також зазначав, що всі запобіжники щодо виведення російських військ та проведення виборів за українськими законами будуть прописані у новому законі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Зустріч із Путіним, нове рішення щодо Донбасу та крах "Слуги народу" – що чекати Україні в грудні Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Про що мовчав Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради – п'ять питань Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

79 468

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти