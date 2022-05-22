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Рада схвалила продовження воєнного стану в Україні

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22 травня, 14:02
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Військовий стан в Україні діятиме до 23 серпня
Військовий стан триватиме майже до Дня Незалежності
Військовий стан триватиме майже до Дня Незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану у державі на 90 діб до 23 серпня 2022 року. За відповідне рішення проголосували 300 депутатів парламенту. Також продовжено термін загальної мобілізації до 23 серпня. Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на Рішення парламенту.

Якщо раніше ВП вводили на 30 днів, то тепер одразу на 90. Президент Зеленський уже підписав відповідні укази . За його словами, таке рішення необхідне, адже ЗСУ перейде в контрнаступ, і це вимагатиме більше часу, ніж оборона.

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Новий термін військового стану запроваджується з 5:30 ранку 25 травня до того ж часу 23 серпня, напередодні Дня Незалежності.

Згідно Закону про правовий режим воєнного стану , головне, що відрізняє ВП від мирного життя – повноваження військового командування , яке видає обов'язкові для виконання накази та директиви з питань забезпечення не лише оборони, а й суспільної безпеки та порядку.

Військовий стан передбачає можливість, зокрема, запровадження комендантської години та пропускного режиму, заборони проведення масових заходів, перевірки речей та документів, конфіскації майна для потреб оборони з компенсацією власникам, порушення права на таємницю листування та телефонних розмов тощо.

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