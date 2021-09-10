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Рабінович просидів весь прямий ефір з заклеєним ротом (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 вересня, 15:09
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Народний обранець натякнув, що його виступи сумно закінчуються для телеканалів – вже чотири закрили
Вадим Рабінович заступився за ЗМІ, які потрапили під санкції. Скріншот
Вадим Рабінович заступився за ЗМІ, які потрапили під санкції. Скріншот

Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович під час участі у програмі "Народ проти" з Наташею Влащенко просидів увесь ефір з заклеєним ротом. Про це він повідомив у Telegram і показав фото.

Він зауважив, що його виступи сумно закінчуються для телеканалів.

Рабінович нічого не говорив – просто сидів і слухав. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
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"Вдячний каналу "Україна 24" і Наталії Влащенко за мужність – вже чотири телеканали закрили за мої виступи. Спасибі. Але на знак підтримки закритих телеканалів "112 Україна", ZIK, NewsOne і "Перший незалежний", на знак підтримки журналістів "Страны" й інших я заклеїв собі рот на всю передачу", – пояснив Рабінович.

Рабінович влаштував мовчазну акцію протесту. Фото: t.me/vadim_rabinovich

Закриття каналів

  • 2 лютого цього року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачали анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.
  • Як потім пояснив глава держави, це було важке рішення. Однак канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою, стверджував він.
  • Але вже до кінця лютого був утворений новий телеканал "Перший незалежний", в який об'єдналися співробітники заборонених до трансляції каналів ZIK, NewsOne і "112". Але його відключили в той же день.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади ввести санкції проти нардепа Тараса Козака (формального власника каналів) і заблокувати мовлення "112", NewsOne і ZIK.

Тим часом телеканал "НАШ" теж опинився на межі санкцій. 19 серпня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення перевірити цей телеканал через висловлювання екснардепа V, VI і VII скликань від Партії регіонів Олени Бондаренко про "утиск" російськомовних.

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