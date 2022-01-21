Путіну потрібен мільйон солдатів для вторгнення в Україну. А чи має стільки?

Військовий експерт пояснив, звідки взялися такі розрахунки

Для успішної наземної операції щодо вторгнення в Україну Росії потрібен мільйон солдатів. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Розрахунки приблизні, але я погодився б з цією цифрою. Дивіться, 120 тисяч (які зараз біля кордонів України. – ред.), вони розтягнуті на фронті на понад 1000 км (від Чернігова до Новоазовська). Там немає зосередження. Щоб окупувати таку країну як Україна, потрібна перевага щонайменше втричі над ЗСУ, а це вже 750 тис., і ще потрібен резерв", – сказав він.

Також, за розрахунками експерта, потрібні люди й для інших цілей, окрім безпосередньо військових.

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Також потрібен окремий контингент, який створюватиме військові адміністрації в тих містах, які будуть захоплені.Тому, дійсно, Росії потрібно зібрати приблизно мільйон, "з рушницею" має стояти не менше 500 тисяч і ще 500 тисяч має бути в резерві, готових замінити тих, кого вб'ють чи поранять", – сказав він. – сказав він.

Скільки в армії Путіна солдатів?

На момент створення збройних сил Російської Федерації у травні 1992 року вони налічували 2 880 000 осіб. Російська армія створювалася з урахуванням колишніх збройних сил СРСР, які дислокувалися в РРФСР.

Штатна чисельність ЗС встановлюється указами президента Російської Федерації. 17 листопада 2017 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який встановлює чисельність військ 1 902 758 осіб, зокрема 1 013 628 військовослужбовців. Указ набув чинності з 1 січня 2018 року.

Станом на 2020 рік чисельність збройних сил Росії становила близько 900 000 солдатів.

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Загроза вторгнення Росії

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною. За даними Міноборони, лише з початку місяця з РФ на тимчасово окуповані території привезли кілька танків та самохідних артилерійських установок, боєприпаси, зокрема для артилерійських систем та мінометів.

Американські ЗМІ показали супутникові знімки де видно, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.

Є припущення, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі . У Держдепартаменті США помітили підозріле пересування російських військ .

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Західні партнери активно надають Україні військову допомогу. Сайт "Сьогодні" з'ясував, які країни та чим допомогли Україні підготуватися до захисту від російської агресії

Перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну — про це попередив державний секретар США Ентоні Блінкен.