Творець Bellingcat розкритикував Європу через Путіна

головний розслідувач Bellingcat Грозєв розповів про враження від зустрічей із Путіним

Лукашенко і Путін щось замишляють проти України. Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний розслідувач Організація Bellingcat Христо Грозєв вважає президента Росії Володимира Путіна "главою держави вбивць". Про це він розповів виданню Гордон ".

"Я вважав, що він повинен перейти як мінімум до Лукашенка. Тобто божевільного диктатора, якого навіть якщо люди визнають формально правителем, уникають будь-якого спілкування з ним. Вважав, що має бути така кількість морального обурення, яке переважує прагматику", – сказав він. .

Він додав, що найближче до цього президент США Джо Байден, який назвав Путіна вбивцею і потім у вічі сказав йому щось схоже.

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"А ось серед європейських лідерів не бачимо цього. Для мене це незрозуміло", – сказав він.

Також він вважає, що "кожна країна має отримати негатив від Кремля", щоб у результаті вона змінила свою думку щодо Росії.

Що відомо про Путіна

Президент Росії Володимир Путін спочатку був дуже замкненою людиною.

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