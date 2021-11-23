Творець Bellingcat розкритикував Європу через Путіна

Головний розслідувач Організація Bellingcat Христо Грозєв вважає президента Росії Володимира Путіна "главою держави вбивць". Про це він розповів виданню Гордон ".
"Я вважав, що він повинен перейти як мінімум до Лукашенка. Тобто божевільного диктатора, якого навіть якщо люди визнають формально правителем, уникають будь-якого спілкування з ним. Вважав, що має бути така кількість морального обурення, яке переважує прагматику", – сказав він. .
Він додав, що найближче до цього президент США Джо Байден, який назвав Путіна вбивцею і потім у вічі сказав йому щось схоже.
"А ось серед європейських лідерів не бачимо цього. Для мене це незрозуміло", – сказав він.
Також він вважає, що "кожна країна має отримати негатив від Кремля", щоб у результаті вона змінила свою думку щодо Росії.
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Росія може напасти на Україну
- Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Кремль ще не ухвалював рішення про повномасштабну війну з Україною. Він пояснив, що військова активність РФ пов'язана зі спробою дестабілізувати ситуацію всередині України, НАТО і Євросоюзу. Але на випадок вторгнення Україна готова зустріти агресора .
- Останнім часом західні ЗМІ багато писали про скупчення російських військ поблизу України. У Кремлі це називають "цілеспрямованою інформаційною кампанією та вкиданням". Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це все нагнітання напруженості, щоб подати Росію як бік, який загрожує процесу врегулювання на Донбасі.
- Тим часом екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж передрік Росії провал в Україні і впевнений, що це буде сильний удар по Путіну.