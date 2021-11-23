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Творець Bellingcat розкритикував Європу через Путіна

Наталія Магдик Наталія Магдик
23 листопада, 16:55
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головний розслідувач Bellingcat Грозєв розповів про враження від зустрічей із Путіним
Лукашенко і Путін щось замишляють проти України. Колаж "Сьогодні"
Лукашенко і Путін щось замишляють проти України. Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний розслідувач Організація Bellingcat Христо Грозєв вважає президента Росії Володимира Путіна "главою держави вбивць". Про це він розповів виданню Гордон ".

"Я вважав, що він повинен перейти як мінімум до Лукашенка. Тобто божевільного диктатора, якого навіть якщо люди визнають формально правителем, уникають будь-якого спілкування з ним. Вважав, що має бути така кількість морального обурення, яке переважує прагматику", – сказав він. .

Він додав, що найближче до цього президент США Джо Байден, який назвав Путіна вбивцею і потім у вічі сказав йому щось схоже.

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"А ось серед європейських лідерів не бачимо цього. Для мене це незрозуміло", – сказав він.

Також він вважає, що "кожна країна має отримати негатив від Кремля", щоб у результаті вона змінила свою думку щодо Росії.

Що відомо про Путіна

Президент Росії Володимир Путін спочатку був дуже замкненою людиною.

Росія може напасти на Україну

  • Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Кремль ще не ухвалював рішення про повномасштабну війну з Україною. Він пояснив, що військова активність РФ пов'язана зі спробою дестабілізувати ситуацію всередині України, НАТО і Євросоюзу. Але на випадок вторгнення Україна готова зустріти агресора .
  • Останнім часом західні ЗМІ багато писали про скупчення російських військ поблизу України. У Кремлі це називають "цілеспрямованою інформаційною кампанією та вкиданням". Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це все нагнітання напруженості, щоб подати Росію як бік, який загрожує процесу врегулювання на Донбасі.
  • Тим часом екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж передрік Росії провал в Україні і впевнений, що це буде сильний удар по Путіну.

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