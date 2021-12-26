Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Влада Події

Почав із погроз. Путін сказав, що буде у разі відмови НАТО виконати ультиматум

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
26 грудня, 12:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Господар Кремля запевняє, що Москва не хоче припинення переговорів
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови США і НАТО дати так звані гарантії безпеки, відповідь РФ "може бути різною".

Про це він сказав у ефірі телеканалу Росія 1.

Реклама

"Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", – сказав він.

Також Путін заявив, що пропозиції Москви для США та Північноатлантичного альянсу були зроблені "для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату".

"Росія запропонувала гарантії безпеки не для того, щоб щось припинити, а щоб досягти дипломатичного результату, будемо прагнути цього", – додав президент РФ.

Реклама

Ультиматум РФ з НАТО

  • Президент РФ Володимир Путін під час переговорів з американським президентом Джо Байденом порушив тему розширення НАТО у Східній Європі. У Кремлі зажадали від Заходу гарантій безпеки.
  • У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг викрив Путіна на брехні. Він заявив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

36 973

захворіло за тиждень в Україні

-25%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти