Путін сильно помилився щодо України, – Яценюк

Путін вважає, що Захід відвернеться від України, але вже минуло багато часу і цього не сталося

Путін хотів показати, наскільки він сильний, однак у результаті він показав, наскільки сильний Байден. Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим на телеканалі "Україна 24".

"Байден продемонстрував, що Україну він не здасть за жодних обставин. Байден показав, що він не один, а консолідував увесь західний світ. Байден сказав, що рішення щодо НАТО росіян не стосується, а стосується України та НАТО. І Байден заявив, що вони далі підтримуватимуть Україну, зокрема й постачання озброєння", – наголосив він.

Також він зазначив, що російська сторона часто говорила, що Захід не підтримує Україну.

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"Весь російський наратив про те, що Захід не підтримує Україну, що Захід покинув Україну, – розвалився. І мені здається, що в результаті дій Путіна ми стали сильнішими за Україну. Я вже не кажу, що ми з'явилися знову не просто на сторінках усіх газет" , а в основних світових новинах і взагалі на радарах усіх світових лідерів, і за нами став увесь світ", – наголосив Арсеній Яценюк.

Водночас він наголосив, що Путін – це дуже серйозний ворог: "Та машина, яка є в Росії, – її треба дуже серйозно брати до уваги".

Однак Путін і його оточення з ФСБ, підкреслив він, "бачать картину світу виключно через ґрати в'язниці народів, чим є Російська Федерація": "Він завжди помилявся стосовно України".

Арсеній Яценюк нагадав, що Путін помилився у 2004 році, коли двічі вітав Януковича із обранням на пост президента України.

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У 2013 році, нагадав він, Путін був переконаний, що українці не повстануть після відмови Януковича підписати угоду з ЄС і не будуть чинити опір, коли зайде російський солдат.

"Він був переконаний, що уряд, який я тоді мав честь очолити, піде за тиждень чи два. Але нам вдалося, незважаючи на різні конфлікти всередині, не допустити цього. Тобто і тут Путін помилився", – наголосив Арсеній Яценюк.

Яценюк зазначили, що Путін вважає, що Захід відвернеться від України, але вже минуло багато часу, і цього не сталося.

"Далі Путін був переконаний, що Захід втомиться та відвернеться від України. Вісім років минуло – не відвернувся. Далі він був переконаний, що Україна впаде економічно, військово, пройдуть вибори та виграють проросійські сили. Протягом останніх 15 років Путін помиляється", – нагадав він.

Переговори Путіна та Байдена

7 грудня телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським тривали 1,5 години. Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України. Серед іншого господар Кремля наполягав на гарантіях, що НАТО не прийматиме Україну. Але на переговорах уже Байден дав зрозуміти російському лідерові, що той не має права голосу щодо цього питання. В підсумку Байден запропонував Путіну два варіанти по Україні .