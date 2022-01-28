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Путін повірив у новий шанс – Ілларіонов про захоплення України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 22:55
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Ексрадник Путіна розповів про зміну тактики Кремля

Президент Росії Володимир Путін планував захоплення України понад 20 років – про це заявив ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24".

"У Путіна стоїть завдання встановити контроль над Україною. Це завдання він поставив для себе дуже давно — у 2001 році, 20 років тому. Він готувався до початку даної операції протягом довгого часу, було кілька спроб. Він розпочав гібридну війну у 2013-му, реальну – у 2014-му році. За цей час він зробив кілька висновків. Перший, зроблений у 2014-15 роках – суто військовими методами Україну не перемогти. Це стало очевидно після бойових дій", – сказав він.

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За словами Ілларіонова, після кількох невдач Путін вирішив перейти до інших методів, коли у нього з'явився новий союзник в особі США.

"Він намагався різними методами. Та минулого року, 2021-го, як він думає, відкрилася нова можливість для нього досягти того ж результату, та не військовими засобами. Тому що у Путіна з'явився новий союзник, якого до 2021 року не було. У нього з'явилася теперішня американська адміністрація, яка сказала йому словами Байдена у червні 2021 року в Женеві, що Байден допомагатиме Путіну продавлювати Україну на виконання Мінських угод. До цього американські президенти такого не говорили" — пояснив він.

Ілларіонов розповів, чому для Путіна важливі Мінські угоди.

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"Російський політикум говорить про Мінські угоди. Путін теж говорить про це. Вони розуміють: Мінські угоди — це ліквідація суверенітету України. А суто військовими діями він отримає зворотний результат. Завтра 98% українців ненавидітимуть Путіна. Та якщо він зможе вламати, зашантажувати українське керівництво за Мінською угодою, то досягне результату. Він ухопиться за шанс", – сказав ексрадник Путіна

Загроза вторгнення Росії

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