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"Путін зазнає великої поразки": Яценюк пояснив, що означає колонка Байдена про Україну

Павло Заяць Павло Заяць
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1 червня, 14:52
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Експрем'єр зазначив, що вільний світ знову демонструє Україні свою підтримку
Яценюк пояснив статтю Байдена про Україну та спрогнозував поразку Путіна
Яценюк пояснив статтю Байдена про Україну та спрогнозував поразку Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден своєю статтею в The New York Times дав зрозуміти, що Україна не залишиться без підтримки, а на президента РФ Володимира Путіна чекає поразка.

Таку думку висловив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

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"Мудрість, впевненість і рішучість. Ось що означає стаття президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в The New York Times. Вільний світ не відступиться від України. Вільний світ продовжить масштабні обсяги допомоги для фронту і відбудови. Вільний світ не погодиться на жодне рішення про Україну без України. Ця стаття означає, що Путін зазнає великої поразки", – пише Яценюк.

За його словами, поразка Росії настане "не лише внаслідок зовнішніх артилерійських залпів, а й внаслідок глибокої внутрішньої катастрофи цього уламка імперського зла і ненависті".

"Дякуємо, пане президенте Байден, за невідступну підтримку нашого народу. Бачу в цьому лідерство історичної ваги. Ми переможемо", – зазначив експрем'єр.

Про що стаття Байдена

Президент США Джо Байден заявив, що не тиснутиме на український уряд з метою зробити будь-які територіальні поступки РФ. За його словами, це було б неправильно, а також суперечило б загальновизнаним принципам.

Глава Білого дому повідомив, що доки США або їхні союзники не будуть атаковані, Вашингтон не буде безпосередньо брати участь у цьому конфлікті.

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Байден наголосив, що не схвалює дій Путіна та прагне припинити війну між Росією та Україною, але не намагатиметься повалити його владу в Москві.

Президент США додав: будь-яке застосування ядерної зброї в цьому конфлікті "було б абсолютно неприйнятним для нас, як і для решти світу, і спричинило б тяжкі наслідки".

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