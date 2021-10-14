Путін відповів, чи йде він у президенти на п'ятий строк у 2024 році

Президент Російської Федерації сказав, що Конституція йому дозволяє це зробити

Путін пояснив свою позицію щодо виборів президента Росії у 2024 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін поспілкувався з американськими ЗМІ на полях "Російського енергетичного тижня". Телеведуча американського телеканалу CNBC Хейлі Гембл, насамперед, запитала про наступника. Текстову версію опублікували на сайті Кремля.

"Хотіла б запитати, кожен виконавчий директор завжди думає про те, хто буде його наступником. Що ви думаєте про вашого наступника", – почала вона розмову.

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Хейлі Гембл стало цікавило, чи дійсно Володимир Путін збирається бути президентом до 84 років .

Як довго в Росії дозволено бути президентом

Нагадаємо, що влітку минулого року в Росії провели референдум про поправки до Конституції, одна з яких обнулила всі президентські терміни Путіна, який перебуває при владі понад 20 років.

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При цьому в Росії законодавчо дозволено бути президентом не більше двох термінів. Але з новими поправками до Конституції РФ, які затвердила російська Держдума, Володимир Путін знову може двічі балотуватися в президенти в 2024 і 2030 роках . Таким чином нинішній російський президент зможе прописатися в Кремлі до 84 років.

А скільки Путіну взагалі років

Володимиру Путіну в жовтні 2021 року виповнилося 69 років. Після закінчення четвертого президентського терміну російському президенту буде 72.

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Для порівняння, Джо Байден 1942 року народження став президентом США у віці 78 років. А перебування при владі до 84 років звучить забагато навіть для комуністів у СРСР, де низка керівників вважалася на той час досить віковою для такої посади. Наприклад, Леонід Брежнєв помер у віці 75 років, Юрій Андропов – в 69, а Костянтин Черненко – в 73.

Що задумав Путін

У підсумку Володимир Путін так і не дав телеведучій прямої відповіді "так" або "ні", але висловив думку щодо своєї можливості знову піти на вибори.

"Ні, я на такі питання надаю перевагу не відповідати, це традиційна моя відповідь. До наступних виборів ще досить багато часу. Розмови на цю тему дестабілізують ситуацію. Ситуація повинна бути спокійною, стабільною, щоб всі органи влади, всі державні структури працювали впевнено, спокійно дивилися в майбутнє. Так, Конституція дозволяє мені це зробити, балотуватися на наступний строк, але ніяких рішень з цього приводу поки не ухвалено", – заявив він.

На питання про наступника у ролі нового президента Російської Федерації Володимир Путін нічого не сказав, а американська ведуча перевела тему розмовою про Близький Схід.

Нагадаємо, Володимир Путін керує країною з 1999 року. За даними російського Левада-центру станом на липень 2021 року, 35% висловили невдоволення президентом РФ. А 44% росіян вважають, що Росія рухається в неправильному напрямку. Рівень невдоволення Володимиром Путіним б'є рекорди. У 2015 році, як повідомляв фонд "Громадська думка", російському главі держави довіряло 85% громадян РФ.