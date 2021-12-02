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Путін приречений. Архієпископ ПЦУ розповів, чим Україна заважає Росії

Наталія Магдик Наталія Магдик
2 грудня, 16:52
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Євстратій вважає, що Україна має продовжувати розвиватися і далі йти до своїх цілей
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Головною проблемою Росії є те, що вона постійно дивиться у минуле, у часи царської імперії. Про це заявив Архиєпископ чернігівський і ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря), під час форуму заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Їх плани на майбутнє звернені у минуле – минуле уявне. Досі такою точкою концентрації для них є імперська ідея, і саме тому Україна самим своїм існуванням стоїть на шляху реалізації цієї ідеї. У жодному разі не можна вивести транзит ідеї від Константинополя до Москви, минаючи Київ. Повноцінно без України, нашої історії, князів, церкви, Москва починається на початку 14-го століття, і то – з українця родом. Підйом розпочався, коли туди переселився Митрополит Петро, який родом із Волині", – наголосив Євстратій.

За його словами, поки Росія не зміниться у своїй свідомості, поки не зрозуміє, що неможливо реалізувати імперський проєкт, поки вони не усвідомлюють, що Україна та Росія не одне й те саме – ми відчуватимемо це нерозуміння та натиск.

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Також він зазначив, що в нинішній ситуації, коли Росія чинить тиск, Україні потрібно вистояти і йти до збереження своєї самоідентичності

"Ми будуємо Україну не на запереченні когось чи чогось. Наша церква має досвід опору російській агресії. Держава зіткнулася з цією агресією у 2013-14, ми ж це відчуваємо з 1991 року. І ми впевнені, що переможемо. Нам не треба чужого, ми захищаємо своє. Путінська імперська модель приречена сама в собі. Нам потрібно, активно вистоявши, досягти своєї мети – зберегти Україну та зберегти найкраще майбутнє", – сказав він.

В Україну їде Папа Римський

Раніше ми писали, що Глава католицької церкви Папа Римський Франциск планує відвідати Україну , Точну дату візиту поки що не анонсовано. З першого та поки що єдиного візиту Папи Римського Іоанна Павла ІІ в Україну вже минуло 20 років

Також ми писали про те, що на організованому Ватиканому прийомі для українських єпископів Папа Римський засудив те, що відбувається на Донбасі , назвавши це гібридною війною, що супроводжується брехнею, маніпуляціями та спробами "втягнути у справу релігійний аспект"

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2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

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