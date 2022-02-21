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"Путін не насмілиться сунутись": Саакашвілі звернувся до українців

Павло Заяць Павло Заяць
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21 лютого, 16:06
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Експрезидент Грузії не сумнівається, що на Росію чекає поразка
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців та висловив упевненість, що російське вторгнення стане кінцем для РФ.

"Путін не насмілиться до вас сунутись, я в цьому абсолютно переконаний, але навіть якщо насмілиться – це буде кінцем Російської імперії!", – заявив Саакашвілі під час засідання суду у його справі.

Як зазначив експрезидент Грузії, у 2014 році він на Майдані сказав, що "тут закінчиться Російська імперія".

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"І вона справді закінчується тут, в Україні. Ми, українці, – форпост Західної цивілізації! Від українців зараз залежить і народ Грузії, і Молдови, і Польщі, і Балтії. І ми переможемо!", – додав він.

Ситуація із Саакашвілі

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників – опозиційну партію "Єдиний національний рух" .1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі заарештували грузинські правоохоронці. Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями, будучи президентом, та розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджено до 6 років в'язниці. Після арешту Саакашвілі оголосив голодування.

20 листопада політика доправили до військового шпиталю в Горі, де він пройшов реабілітацію після 50-денного голодування.

4 лютого 2022 року Саакашвілі виступив у грузинському суді. Політик шокував своїм зовнішнім виглядом – він сильно посивів за короткий час.

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Саакашвілі у грузинському
Саакашвілі у грузинському / Фото: Facebook/Єлизавета Ясько

Голова громадської організації "Багатонаціональна Грузія" Арнольд Степанян в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, які саме злочини інкримінують Саакашвілі.

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