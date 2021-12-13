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Путін не нападе на Україну – у США порівняли ситуацію з 2014 роком

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 грудня, 20:48
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Колишній посол США у Росії висунув свої аргументи, що насправді стримує Путіна від розв'язання війни
Путін готовий далі грати своїми військами біля кордону сусідніх держав, але не нападатиме / Колаж "Сьогодні"
Путін готовий далі грати своїми військами біля кордону сусідніх держав, але не нападатиме / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на скупчення російських військ на кордонах України, риторику Кремля та ультиматуми в бік Заходу щодо недопущення розширення НАТО за рахунок сусідів РФ зараз існує далеко не та обстановка, яка може дозволити Володимиру Путіну розв'язати нову війну.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів професор Стенфордського університету Майкл Макфол, який був послом США в Росії до 2014 року та помічником президента США Барака Обами з питань нацбезпеки.

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Інше почуття

"Все ж таки не такого градусу, як це було тоді, у 2014 році. У мене інше відчуття. Зараз поясню чому. По-перше, був тригер для путінської експансії. Я був тоді у Сочі, і Янукович покинув країну та давав свою конференцію у Ростові. Я зрозумів що буде реакція Росії на це. Путін не дозволить, щоб все це залишилося ось так, тому що він дуже мстива людина, він емоційна людина. І він бачить свою Божу місію в тому, щоб відновити Російську імперію. Сьогодні немає такого тригеру. Путін може говорити про те, що Україна хоче захопити Донбас, але це спекуляції. Так само як і те, що ваша країна завтра стане членом НАТО", – наголосив колишній дипломат.

Другий момент, на думку Майкла Макфола – у 2014 році анексія Криму була дуже популярною серед населення Росії, це була велика перемога. Але це дуже різні речі – захопити сьогодні Донбас чи вторгнутися до України.

"У Росії сьогодні дуже маленький ентузіазм стосовно війни. І є реальний парадокс у аргументах Путіна. З одного боку, він стверджує, що українці та росіяни один народ. Але почекайте – якщо ми всі друзі та єдина нація, чому ви атакуєте цих людей? Чому вони вороги, містер Путін? Тобто ви нам пропонуєте воювати фактично зі своїм народом", – аргументує Майкл Макфол.

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Ситуація

  • При цьому ситуація на кордонах України далека від спокійної. Міноборони України повідомило, що Росія продовжує періодично перекидати та накопичувати війська для того, щоб підтримувати напруженість та продовжувати тиск на сусідні держави.
  • При цьому в Росії огризаються і заявляють, що не планують військового вторгнення в Україну, а накопичення військ поблизу українських кордонів не стосується нікого, окрім самої Росії.
  • 13 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої висловив стурбованість нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.
  • Колишній заступник секретаря НАТО Олександр Вербшоу заявив, що ніхто не воюватиме за нашу країну, а країни НАТО лише допоможуть зброєю та потужними санкціями. Також президент Джо Байден напередодні підтвердив, що армія США не воюватиме за Україну.

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