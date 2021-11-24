Путін хоче відділити "Л/ДНР" від України – заява Євросоюзу

Європейський Союз висловив традиційну занепокоєність діями Росії проти України. Цього разу Брюссель засудив указ президента РФ Володимира Путіна про торгівлю з окупованими територіями Донбасу.
Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.
"Указ спрямований на подальше відділення тимчасово непідконтрольних уряду (України) територій Донецька та Луганська від України, що суперечить цілям Мінських угод", – йдеться у повідомленні.
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У ЄС вважають, що такі односторонні заходи порушують суверенітет та територіальну цілісність України, зокрема стосовно митного контролю. Стано зазначив, що указ Путіна може посилити напруженість на Донбасі та перешкоджатиме майбутньому процесу реінтеграції.
"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення і припинити вживати односторонні заходи, які лише провокують подальше загострення конфлікту на сході України. Європейський Союз продовжить проводити політику невизнання щодо цього", – заявили у Брюсселі.
Росія вирішила поглинути "Л/ДНР"?
- 15 листопада Путін підписав указ про визнання Росією так званих сертифікатів про походження товарів, які видаються на тимчасово окупованій Росією частині території Донецької та Луганської областей. Він доручив вжити низку заходів, які пом'якшать умови допуску на російський ринок товарів із "Л/ДНР".
- Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту до Москви у зв'язку з указом Путіна про торгівлю з окупованими територіями Донбасу. Київ назвав це кроком до поглинання т.зв. "ЛНР" та "ДНР".
- При цьому варто нагадати, що в Україні діє закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", згідно з яким в ОРДЛО не можуть діяти будь-які документи чи розпорядження РФ. За міжнародними законами, з територіями у такому статусі заборонено вступати в економічні відносини.