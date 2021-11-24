Путін хоче відділити "Л/ДНР" від України – заява Євросоюзу

Господар Кремля своїм новим указом щодо Донбасу посилює ескалацію конфлікту

ЄС шокований діями Путіна. Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз висловив традиційну занепокоєність діями Росії проти України. Цього разу Брюссель засудив указ президента РФ Володимира Путіна про торгівлю з окупованими територіями Донбасу.

Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

Реклама

"Указ спрямований на подальше відділення тимчасово непідконтрольних уряду (України) територій Донецька та Луганська від України, що суперечить цілям Мінських угод", – йдеться у повідомленні.

У ЄС вважають, що такі односторонні заходи порушують суверенітет та територіальну цілісність України, зокрема стосовно митного контролю. Стано зазначив, що указ Путіна може посилити напруженість на Донбасі та перешкоджатиме майбутньому процесу реінтеграції.

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення і припинити вживати односторонні заходи, які лише провокують подальше загострення конфлікту на сході України. Європейський Союз продовжить проводити політику невизнання щодо цього", – заявили у Брюсселі.

Реклама

Росія вирішила поглинути "Л/ДНР"?