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Прокурор підказав Медведчуку, де взяти мільярд гривень на заставу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 жовтня, 17:12
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Адвокати скаржилися, що всі рахунки кума Путіна під санкціями РНБО і він нібито не зможе перевести гроші
У Медведчука є кошти на заставу, стверджують прокурори. Колаж "Сьогодні"
У Медведчука є кошти на заставу, стверджують прокурори. Колаж "Сьогодні"

Якщо підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука заарештують, то він буде в змозі виплатити мільярд гривень в якості застави, щоб не сидіти в СІЗО. Про це розповів на засіданні суду один з прокурорів.

Адвокати на початку засідання заявили суду, що у зв'язку з тим, що рахунки Меведчука знаходяться під санкціями РНБО, він ніяк не зможе перевести гроші для застави, оскільки жоден банк цього не дозволить.

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Сторона обвинувачення в свою чергу обґрунтувала, чому підозрюваний має можливість виплатити заставу в мільярд гривень.

"Сім'я Медведчука володіє значними статками, зокрема цінним рухомим майном, колекційними цінними ювелірними виробами, годинниками, витворами мистецтва, перелік яких майже в 250 позицій вказаний в його декларації за 2020 рік. Крім того, сім'я Медведчука володіє 19 елітними дорогими автомобілями, цінними паперами і є кінцевим бенефіціарним власником 96 підприємств – як в Україні, так і за її межами ... У 2020 році сім'я Медведчука в якості дивідендів від одного підприємства отримала 300 млн грн", – сказав прокурор.

Він додав, що застава може бути внесена і юридичною особою, оскільки частина компаній Медведчука не перебувають під санкціями РНБО. Зазначена інформація, на думку прокурорів, свідчать про те, що застава в мільярд гривень не буде для Медведчука значною, а якщо він порушить умови запобіжного заходу, то втрата для нього цієї суми не особливо боляче вдарить по його статкам.

Нагадаємо, згідно з декларацією Медведчука, його сім'я несподівано розбагатіла в 2020 році. Журналісти підрахували, що з 2020 до 2021 року він разом з дружиною Оксаною Марченко вдвічі збільшили свої грошові активи.

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Нагадаємо, 8 жовтня на брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов оприлюднили записи розмов людини з голосом Медведчука з російськими посадовими особами, які обговорювали схему спонсорування бойовиків в ОРДЛО через український банк. Дивіться детальніше на відео:

Сама Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" пояснила, чому Медведчука досі не відправили до СІЗО.

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Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті. Зараз Медведчук під домашнім арештом до 31 жовтня.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".

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