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Наказу не було: США не вивозять сім'ї дипломатів з України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 січня, 23:44
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В американському Держдепі заявили, що завжди складають плани на випадок небезпеки
Посольство США у Києві. Колаж "Сьогодні"
Посольство США у Києві. Колаж "Сьогодні"

Високопосадовець Державного департаменту США спростував повідомлення ЗМІ про нібито евакуацію частини співробітників посольства країни в Україні. За словами чиновника Держдепу, наказ про евакуацію не надходив, повідомляє Голос Америки.

Інший представник Державного департаменту США повідомив, що Сполучені Штати, як завжди, здійснюють ретельне планування на випадок екстрених дій, якщо ситуація з небезпекою погіршиться — це звичайна практика.

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"Ми перебуваємо на четвертому рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей в Україну через COVID і порадили громадянам США бути поінформованими про те, що Росія планує посилення військової агресії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Поки що для підтримки вильотів доступні комерційні рейси", – заявив представник Держдепу в електронному листі.

Чутки про евакуацію

Раніше джерела видання Bloomberg повідомили, що влада США вирішує питання про евакуацію членів сімей своїх дипломатів, що перебувають в Україні.

Крім того, телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що посольство США у Києві попросило Держдеп дозволити всім представникам неосновного персоналу та їхнім сім'ям поїхати.

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Джерело, близьке до українського уряду, повідомило телеканалу, що США поінформували Україну про можливість початку евакуації вже наступного тижня.

Ситуація із Німеччиною

22 січня газета Bild повідомила, що МЗС Німеччини працює над планом евакуації родичів співробітників посольства в Україні. Нібито йдеться лише про складання плану, а не про наміри, і евакуювати будуть не самих дипломатів, а їхні сім'ї, повідомило видання.

Того ж дня у Міністерстві закордонних справ Німеччини спростували цю інформацію. Федеральне міністерство закордонних справ на даний час не вживає жодних заходів щодо скорочення співробітників посольства або членів їхніх сімей, йдеться у заяві відомства.

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Загроза війни в Україні

  • Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. У Мережі опубліковано карту місць дислокації російських військ.
  • У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team заявили, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються ракетні комплекти "Іскандер". Їх призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, які вони прикривають, на відстанях до 500 км.
  • Також під приводом навчань російські війська стягуються до Білорусі. Це викликає побоювання, що наступ на Україну може розпочатись і з північного кордону.
  • Україна також почала перекидання військ до північного кордону для ахисту від загрози нападу з території Білорусі, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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