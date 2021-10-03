Про відставку Разумкова, Саакашвілі і другий термін – що Зеленський пояснив журналістам у Трускавці

Володимир Зеленський відповідає на запитання журналістів на зустрічі 3 жовтня в Львівській області

Текстовая онлайн-трансляція пресконференції Зеленського

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12.08. Зеленського також запитали, чи не шкода йому прощатися із людьми, які йшли з ним на вибори. Зокрема журналістка згадала про Разумкова.

"Мені завжди жалко. Жалко людей, які були одні – стали іншими. Є приємні спогади, напевно це життя. Я достатньо готовий до таких речей", – сказав Зеленський.

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12.04. Зеленський відмомився говорити про другий термін.

"Поки що не можна про другий термін говорити. Ще дуже рано", – сказав гарант.

11.44. Президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, але в Кремлі не горять бажанням йти на переговори, оскільки побоюються несподіваного результату.

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"Ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітися з президентом РФ. Мені дійсно зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що російська сторона і оточення Путіна не хочуть зустрічі, тому що ця зустріч може принести несподіваний результат. Я готовий до зустрічі в "нормандському форматі", готовий до будь-якої зустрічі, тому що вважаю, що зустріч на такому рівні допоможе Україні у вирішенні трагедії на Донбасі і в питанні Криму. Упевнений, що якщо завтра Україна скаже "давайте не обговорювати ті чи інші питання", можна наблизити (зустріч). Поки що ми такого собі дозволити не можемо", – сказав Зеленський.

11.41. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, який був затриманий в Грузії.

"Я як президент України постійно займаюся тим, що повертаю громадян України. Різними можливостями, які у мене є, які мені дає влада. Михайло Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується. І всі інституції, включаючи міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими Кабінетами міністрів, розмови прем'єрів – ми всі будемо цим займатися", – сказав Зеленський.

11.33. Президент Володимир Зеленський заявив, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер" і розповів, як повідомив президенту Білорусі Олександру Лукашенку про заїзд в його країну бойовиків.

11.29. Журналісти запитали, чи не обговорювалася в Офісі президента ідея перетворення України в класичну президентську республіку з посадою віце-президента. Зеленський у відповідь розсміявся, заявивши: "Вас потрібно брати до нас креативщиком".

11.10. Президент України заявив, що не коментував раніше відставку Разумкова, тому вважає це внутрішньою ситуацією фракції "Слуга народу".

"Партія має мільйон питань до голови Верховної Ради... Він бачить власне політичне життя, це його вибір, рабства немає", – сказав Зеленський.

Також глава держави нагадав, що Дмитро Разумков не підтримав санкції проти Віктора Медведчука на засіданні РНБО.

"Я точно не брав участі в російській операції, я в принципі в російські операціях не беру участі. Моє обговорення спецоперації щодо "вагнерівців" було з Лукашенком по телефону, коли ці люди заїхали на територію Білорусі, в автобусах секретні агенти. Ми розуміли щодо справ цих бойовиків, ця інформація давно є в державі. Йому (Лукашенку) сказав: там у вас бойовики, у нас є інформація. Він мені сказав: "Так, ми вивчимо це питання і зробимо все можливе". Після цього – все", – сказав Зеленський.

11.05. Журналісти нагадали президенту, що в законі для чиновників передбачена адміністративна або дисциплінарна відповідальність за незадекларовані контакти з олігархом, а ось у президента немає такої відповідальності.

"У мене найбільша відповідальність через такі зустрічі, тому я зацікавлений, щоб вони були публічними. У мене відповідальність політична, вона вдарить і по президенту, і по Офісу президента, по рейтингах влади і по рейтингу партії. Політична відповідальність – це найсильніша відповідальність, яка у мене є", – сказав Зеленський.