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Скрізь камери: за Саакашвілі стежать, щоб він нишком не їв

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 жовтня, 19:46
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Для Саакашвілі змінили умови тримання
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджує, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Кожен крок колишнього президента Грузії у Руставській в'язниці фіксується відеокамерами, тому заяви, що він потай щось їсть, образливі", – сказав Накопія.

Також він розповів, що тюремна адміністрація екстрено там, де розташована камера Саакашвілі, за день замазала фарбою шибки на вікнах у коридорі, щоб телекамери через периметр в'язниці не змогли зафіксувати його пересування.

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За його словами, Саакашвілі заборонили передавати через відвідувачів послання та листи.

"Надсилати листи він може тепер тільки через пошту", – зазначив він.

Що відомо про затримання Саакашвілі

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали у Грузії. Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
  • Через арешт політик оголосив про голодування.

26-й день голодування

  • На 10-й день голодування у колишнього президента Грузії розпочалися проблеми з моторикою та дикцією.
  • Член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони та безпеки, колишній віцеспікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгій Барамідзе розповів сайту "Сьогодні", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді.
  • Ніколоз Кіпшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав експрезидента Грузії у в'язниці 10 жовтня, нажаханий станом здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсть і п'є лише воду. При цьому Кіпшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказано голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою таласемія.
  • 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скуповував у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
  • Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.
  • 15 жовтня соратники повідомили, що політик перебуває у поганому стані.
  • 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.

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