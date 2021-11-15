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Порошенко вимагає зустрічі із Зеленським з трьох питань

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 листопада, 15:59
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Політик ініціює зустріч, щоб обговорити проблеми, які зараз в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України Петро Порошенко закликає главу держави Володимира Зеленського найближчим часом зустрітись із керівниками фракцій парламенту. Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, ця зустріч, на якій підіймались б питання загроз національної безпеки України, щодо кризи в енергетичній сфері, а також кризи з коронавірусом та економічної кризи, мала б відбутися якнайшвидше.

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"Прошу позбавитися своїх страхів. Ворог не в Україні, ворог біля воріт і стукає в наші двері", – сказав політик.

Цю ініціативу підтримала також лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що зустріч президента України з лідерами фракцій має бути проведена у закритому режимі для того, щоб обговорити ситуацію щодо загрози війни з Росією.

Тимошенко вважає, що дивно виглядає, коли весь світ говорить про таку загрозу, а Україна вдає, що нічого не відбувається.

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А що в Раді?

Екс-спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про серйозний тиск з боку представників Офісу президента та керівництва фракції "Слуга народу" на його прихильників у Верховній Раді

Минулого пленарного тижня у Верховній Раді заявили про створення нового міжфракційного об'єднання "Розумна політика", до якого увійшов екс-спікер парламенту Дмитро Разумков, а також депутати від "Слуги народу" та "Батьківщини".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що у парламенті 83% народних депутатів отримали як мінімум одну дозу вакцини проти коронавірусу.

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