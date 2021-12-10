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Порошенку готують підозру у справі Медведчука? Венедіктова відповіла на чутки

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
10 грудня, 15:50
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Раніше колишній заступник генпрокурора України Віктор Трепак заявляв, що Порошенко причетний до торгівлі вугіллям із ОРДЛО
Ірина Венедиктова та Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Ірина Венедиктова та Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Генпрокурор України Ірина Венедіктова під час візиту до США заявила, що поки що нових процесуальних рішень стосовно колишнього президента України, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка немає.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"От я майже два роки генпрокурор – і два роки я чую про нові підозри. Будуть вони чи ні, я краще прокоментую, коли у мене будуть якісь процесуальні рішення. На сьогодні таких процесуальних рішень немає. Я бачила, що писали ЗМІ, але це коментувало особу, яка вже не працює в Генпрокуратурі понад півтора роки", – сказала Венедіктова.

Нагадаємо, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

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Що відомо?

  • Колишній заступник генпрокурора України адвокат Віктор Трепак заявив 4 грудня, що найближчим часом Офіс генпрокурора може пред'явити підозру Порошенку в рамках справи про постачання вугілля з ОРДЛО, в якій фігурує також нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.
  • Про можливість відкриття нового провадження проти Порошенка та спроби його арешту наступного тижня заявляв також в ефірі одного з телеканалів ексгенпрокурор України Юрій Луценко. Він не уточнював, у чому саме можуть звинуватити політика.
  • У партії "Європейська солідарність" заявили, що переслідування Порошенка вигідне президенту Володимиру Зеленському.

Раніше ми повідомляли, що на початку жовтня куму Путіна (Віктору Медведчуку) повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям ("ЛНР"/"ДНР").

Також нагадаємо, на початку цього року РНБО запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та активів, якими вони володіють

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