Порошенко з Польщі надіслав круглу суму юристам: мова про мільйони

П'ятий президент Петро Порошенко витратив на юридичні послуги майже на 11 мільйонів гривень. Про це свідчать дані , які розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій
На додаток до електронної декларації від 6 січня, яку Порошенко як народний депутат зобов'язаний за законом подавати у разі суттєвих змін у його майновому становищі, у графі "Витрати" зазначено виплату у розмірі 10 990 059 грн за "юридичні послуги".
Далі по темі
Зазначається, що оплата юридичних послуг здійснювалась в Україні. Приблизно водночас він повідомляв, що перебуває у Польщі.
Нагадаємо, Порошенко зараз перебуває за кордоном, до України він планує повернутися 17 січня.
Екс-генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що після повернення в Україну Порошенка відправлять до СІЗО , після чого йому в суді буде обрано запобіжний захід.
"Тепер, коли він повернеться, його зустрінуть в аеропорту автоматники, тому, що він нібито буде в українському розшуку. Автоматники завезуть його до СІЗО і все це тільки для новорічної картинки. З СІЗО його відправлять до суду, суд обере йому запобіжний захід, і потім , РНБО ухвалить рішення конфіскувати його активи", – заявляв він.
У чому підозрюють Порошенка
- Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
- 17 грудня вдень слідчі бігли за машиною Порошенка, сподіваючись вручити йому повістку. За кілька годин політика помітили у міжнародному аеропорту Києва. А 18 грудня він повідомив , що вирушив у давно запланований дипломатичний візит за кордон
- У результаті виконуючий обов'язки генерального прокурора Олексій Симоненко затвердив запобіжний захід, який прокуратура проситиме біля суду для Порошенка
- Сам Петро Олексійович запевняє, що обов'язково повернеться до України та відповість на всі запитання слідчих.
- 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно Порошенко за клопотанням прокурорів, які не дочекалися відповіді на свої запитання.
- Порошенко після арешту його майна свою реакцію опублікував політик на своїх сторінках у соцмережах .