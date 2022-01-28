Порошенко йде до суду: там уже багато поліції, знову бочки та сцена (фото)

Засідання призначено на 11:00

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Київський апеляційний суд сьогодні, 28 січня, розгляне скарги на рішення Печерського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Розгляд скарг прокурора та сторони захисту екс-президента призначено на 11:00 у залі судових засідань № 201. Справу слухатиме колегія суддів у складі суддів Миколи Ященка, Валерія Лашевича та Івана Рибака.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

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Під судом уже збираються прихильники Порошенка та монтують сцену для мітингу. На місці багато поліції, до будівлі суду пускають лише за перепустками.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

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Мітингувальники знову викотили бочки, через які минулого разу сталися сутички із правоохоронцями. Тоді вони хотіли розвести в них вогонь, щоби зігрітися. Почався конфлікт із правоохоронцями, у хід пішли газові балончики.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Підозра п'ятому президентові