Чи отримає Україна зброю від Німеччини – Кулеба повідомив деталі переговорів

На переговорах міністр пояснив усю позицію української сторони

Глава МЗС України Дмитро Кулеба. / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з німецькою колегою Анналеною Бербок питання постачання зброї в Україну. За його словами, діалог з цього питання триватиме.

Про це він сказав на пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Реклама

"Ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони. Але хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, щоб зусилля у нормандському форматі дали результати", – сказав Кулеба.

"Діалог із Німеччиною продовжиться"

За його словами, Україна знає, де і яку зброю може отримати, а також – як її використовувати для захисту території.

"Наш діалог із Німеччиною з цього питання також продовжиться", – сказав Кулеба.

Реклама

Своєю чергою Анналена Бербок заявила, що позиція німецького уряду щодо постачання зброї залишається незмінною:

"Те, що я говорила двома тижнями та кількома місяцями раніше, незмінне. Позиція уряду Німеччини щодо експорту зброї відома".

Реклама

Позиція України

Нагадаємо, посол України у Німеччині Андрій Мельник напередодні візиту глави МЗС до України закликав Берлін переглянути позицію стосовно постачання зброї Україні.

За словами дипломата, небажання нового уряду ФРН постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

"Народ України дуже розчарований. Зараз настав момент істини, хто є справжнім другом", – сказав Мельник.

Що було до цього

Німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО – тепер посол України закликає новий уряд Німеччини зняти блокаду.

Видання зазначило, що з травня 2021 року Німеччина використовує механізм у рамках НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні. Згідно з інформацією видання німецьким вето було заблоковано наступне озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставлення. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували її.

Німеччина не хоче допомогти Україні озброєнням