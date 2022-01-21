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"Політики України мають забути взаємні образи": Аваков дав рецепт протистояння Росії

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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21 січня, 22:17
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Ексочільник МВС розкритикував звернення президента Зеленського

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" відповів на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Харків може бути окупований Росією.

"Я як російськомовний український націоналіст, заявляю: Харків – перша столиця України, у Харкові була одна з найкрутіших українських інтелігенцій. Харків – це українське місто, в якому розвинута культура слобожанської мови. Хто забув, нехай згадає 2014 рік, коли Харків отримав щеплення від цієї зарази, коли качнули..., але Харків це не підтримав. Не підтримає і зараз. Харків — місто творче, воно не хоче стати бандитською столицею, на яку перетворили Донецьк російські окупанти, – сказав він.

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Аваков розкритикував Зеленського за його заяви з приводу ймовірного вторгнення Росії і розповів, як треба поводитися політикам і простим українцям.

"Що я чекав від президента в його зверненні? По-перше, не говорити з українцями як з некмітливою дитиною або тяжко хворою людиною. Треба сказати правду: ситуація непроста, ситуація складна, але я роблю це, це й те, і крім того, ми значно сильніші, ніж були у 2014 році.У нас є армія, розвинена інфраструктура, нам є чим відповідати. Я думаю, дуже важливо об'єднуватися. Не треба об'єднуватись навколо президента Зеленського чи президента Порошенка, а навколо України, відкинути "образки". Захід побачить таку поведінку, реагуватиме відповідальніше" , – сказав політик.

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The Washington Post, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Серед таких регіонів він назвав Харків.

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"Харків, який підконтрольний уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення", – заявив він.

Аваков відповів на цю заяву на своїй сторінці у Facebook. Він закликав президента не кидатись словами, а говорити про реальні загрози з боку Росії, і що для захисту своїх територій робить Україна.

Також Володимир Зеленський днями виступив із відеозверненням до українців, в якому закликав не сіяти паніку з приводу можливої війни з Росією

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Загроза вторгнення в Україну

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