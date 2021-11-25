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Польова кухня, медпункт та їдальня: як виглядає табір прикордонників на кордоні з Білоруссю (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 листопада, 15:04
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Омбудсмен перевірила умови у таборі прикордонників. Фото: колаж "Сьогодні"
Омбудсмен перевірила умови у таборі прикордонників. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля білоруського кордону на Чернігівщині перевірили умови розташування у таборі прикордонників. Перевірка пройшла раптово вночі за дорученням омбудсмена Людмили Денисової.

Про це вона повідомила у своєму Telegram.

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На території табору є медпункт та їдальня. Фото: Людмила Денісова
На території табору є медпункт та їдальня. Фото: Людмила Денісова

Табір прикордонників у Чернігівській області. Фото: Людмила Денісова
Табір прикордонників у Чернігівській області. Фото: Людмила Денісова

За яких умов живуть військові?

  • Прикордонників розмістили в актовому та спортивному залах школи. Помешкання опалюються, температура під час перевірки була 25 градусів тепла. Є вогнегасники та дрова.
  • На території табору є польова кухня та їдальня. Запас харчування – достатній, у тому числі хліб завезений на 15 діб, є питна вода.
  • На території табору є медичний пункт, в якому працюють лікар-хірург та 2 фельдшери. Медичних препаратів достатньо. Усі залучені прикордонники пройшли повний курс вакцинації.
  • Територія табору облаштована санітарно-гігієнічним приміщенням та лазнею.

Казарма військових. Фото: Людмила Денісова
Казарма військових. Фото: Людмила Денісова

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Кімната, де відпочивають прикордонники. Фото: Людмила Денісова
Кімната, де відпочивають прикордонники. Фото: Людмила Денісова

"Незважаючи на вечірній час раптової перевірки, на території табору відбувалися заходи відповідно до розпорядку дня, готувалась вечеря та забезпечувалась охорона території. В умовах тимчасової дислокації, прикордонниками організовано проведення навчання з тактичної та фізичної підготовки. Навчання відбувається в приміщенні їдальні після прийому їжі", – йдеться у повідомленні.

Їдальня. Фото: Людмила Денісова
Їдальня. Фото: Людмила Денісова

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Денисова додала, що прикордонники налаштовані позитивно та готові до виконання завдань з охорони державного кордону.

Усі кімнати опалюються. Фото: Людмила Денісова
Усі кімнати опалюються. Фото: Людмила Денісова

Чому організували табір на кордоні?

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