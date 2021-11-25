Польова кухня, медпункт та їдальня: як виглядає табір прикордонників на кордоні з Білоруссю (фото)

Біля білоруського кордону на Чернігівщині перевірили умови розташування у таборі прикордонників. Перевірка пройшла раптово вночі за дорученням омбудсмена Людмили Денисової.
Про це вона повідомила у своєму Telegram.
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За яких умов живуть військові?
- Прикордонників розмістили в актовому та спортивному залах школи. Помешкання опалюються, температура під час перевірки була 25 градусів тепла. Є вогнегасники та дрова.
- На території табору є польова кухня та їдальня. Запас харчування – достатній, у тому числі хліб завезений на 15 діб, є питна вода.
- На території табору є медичний пункт, в якому працюють лікар-хірург та 2 фельдшери. Медичних препаратів достатньо. Усі залучені прикордонники пройшли повний курс вакцинації.
- Територія табору облаштована санітарно-гігієнічним приміщенням та лазнею.
"Незважаючи на вечірній час раптової перевірки, на території табору відбувалися заходи відповідно до розпорядку дня, готувалась вечеря та забезпечувалась охорона території. В умовах тимчасової дислокації, прикордонниками організовано проведення навчання з тактичної та фізичної підготовки. Навчання відбувається в приміщенні їдальні після прийому їжі", – йдеться у повідомленні.
Денисова додала, що прикордонники налаштовані позитивно та готові до виконання завдань з охорони державного кордону.
Чому організували табір на кордоні?
- В Україні з метою недопущення міграційної кризи на кордоні з Білоруссю розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Контроль режиму державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та коштів на можливих напрямках спроб прориву груп мігрантів.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що резервістам прийдуть повістки. У свою чергу Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила прикордонникам застосовувати зброю.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулкба розповідав, як Білорусь "підклала свиню" Україні.