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Замах на Шефіра: адвокати вказали на нові обставини у розслідуванні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 лютого, 16:29
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З кінця 2021 року був дозвіл на проведення приблизно 80 обшуків
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У розслідуванні справи про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра проводяться необґрунтовані слідчі дії.

Про це заявили адвокати на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що відбувається

Зазначається, що у листопаді 2021 року з'явився лист співробітника департаменту карного розшуку про те, що "органи досудового розслідування аналізують раніше скоєні подібні злочини". Наприклад, у 2018 році у Херсоні була перестрілка, а зараз звинувачується Вадим Таран:

"І вони (слідство – прим. ред.) вирішили відпрацювати цю версію (можливої причетності цієї людини до скоєння замаху на Сергія Шефіра – прим. ред.)", – розповіла керівник АБ "Анна Литвин та партнери" Анна Литвин.

Вона зазначила, що з початку грудня 2021 року було отримано дозвіл на проведення близько 80 обшуків у різних сімей із вилученням майна. За її словами, з матеріалів зрозуміло, що з винуватцем цього замаху "вже визначилися".

"Після обшуків особи були викликані на допит. Я була (на слідчих діях – прим. ред.) з п'ятьма особами... Стосовно всіх, хто був на допитах, ми знайшли докази щодо 22 вересня (непричетність до скоєння злочину – прим. ред.)", – розповіла адвокатка.

Крім цього, Анна Литвин заявила, що перед обшуками у цих людей не проводились слідчі дії, а в документах ті, хто викликався на допит, називаються "причетними" та "обізнаними про обставини".

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"Після того як ми дали свідчення та надали всі докази непричетності цих осіб, були питання про готовність пройти поліграф, на що ми відповіли "Так". І особи – 6 осіб, які спілкувалися з Тараном – пройшли поліграф. Експертні висновки були направлені до прокуратури. Відповіді немає", – розповіла адвокатка.

При цьому вона зазначила, що куди б вони не зверталися, є інформація, що "це вказівка Офісу президента і вони фактично керують слідством". Адвокатка розповіла, що було надіслано листи президенту України Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, щоб "розібратися з цим питанням".

"Залишається відкритим одне питання"

За словами керуючого партнера ОА "Кравченко, Гончар та партнери" Тетяни Кравченко, яка також була присутня під час проведення слідчих дій, залишається відкритим одне питання.

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"Якої якості ці обшуки та у кого саме вони проводилися? Вони проводилися у звичайних громадян, які мали, за версією слідства, якесь відношення до Вадима Тарана, який підозрюється у скоєнні нападу на людину у 2018 році", – розповіла вона.

Також адвокат Вадим Погорілий сказав, що слідство "визначило єдину версію – причетність Тарана та осіб з його оточення до замаху на Шефіра".

"Якщо особи значаться в процесуальних документах як причетні до злочину, то оголошуйте про підозру, обирайте запобіжний захід, проводьте розслідування і спрямовуйте справу до суду", – заявив він.

На його думку, кожен із тих, кого слідство вважає причетним, дав свідчення та зазначив, що в момент замаху на Шефіра "перебував далеко від місця скоєння злочину".

Напад на Сергія Шефіра

Напад на першого помічника президента України Сергія Шефіра стався близько 10-ї ранку 22 вересня поблизу с. Лісники (Київська область). Було обстріляно автомобіль, а також поранено водія.

Як зазначалося, постраждалий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчого паркування і тільки там зупинився, щоб викликати швидку допомогу. Було відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Нагадаємо, голова Нацполіції називав три версії причин замаху на Сергія Шефіра. У тому числі розглядалася версія щодо причетності іноземних спецслужб.

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