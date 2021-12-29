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Поклонській та Аксьонову світить 15 років в'язниці – у чому їх звинувачують

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 грудня, 13:59
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СБУ завершила розслідування, їм інкримінують три статті
Аксьонов і Поклонська підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України
Аксьонов і Поклонська підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України / Фото: Колаж: Сьогодні

Завершено розслідування стосовно керівників окупаційної адміністрації Криму, серед яких Сергій Аксьонов та Наталія Поклонська. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так звані "глава республіки Крим", "глава державної ради республіки Крим", колишній так званий "прокурор республіки Крим" та ще п'ять чиновників тимчасово окупованого півострова підозрюються у скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.

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Що їм інкримінують

  • ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);
  • ст. 110 (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України);
  • ст. 111 (Державна зрада);
  • ст. 255 (Створення злочинної організації).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України.

За інформацією СБУ, вищезазначені особи сприяли представникам країни-агресора у провадженні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності. Зокрема, вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.

Обвинувальний акт стосовно 8 осіб направлено до суду. Покарання, передбачене за скоєння особливо тяжких злочинів, що інкримінуються, передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Анексія Криму

5 березня 2014 року Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання органів досудового слідства про затриманні Сергія Аксьонова, призначеного парламентом Криму прем'єром автономії, та спікера Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимира Константинова.

Крім того, в Україні було відкрито кримінальні справи проти голови "Держради" анексованого Криму Володимира Константинова та "прем'єр-міністра" Сергія Аксьонова за заклики до насильницького повалення конституційного ладу України.

До 2014 року Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю окупаційна влада півострова призначила її так званим "прокурором Криму". Після російських виборів, які були у 2016 році незаконно проведені на півострові, вона стала депутатом Державної думи.

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У 2018 році генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Поклонській інкримінують не лише державну зраду, а й військові злочини. Поклонська назвала такі звинувачення абсурдними. При цьому вона впевнена, що її залякують.

15 грудня 2021 року Інтерпол відмовився оголошувати у розшук Поклонську.

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