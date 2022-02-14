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Поки що на "низькому старті": у Польщі відповіли, чи буде евакуація дипломатів

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 лютого, 12:29
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Речник уряду Польщі прояснив ситуацію з громадянами країни в Україні
Пьотр Мюллер, речник уряду Польщі. Фото polsatnews.pl
Пьотр Мюллер, речник уряду Польщі. Фото polsatnews.pl / Фото: Колаж: Сьогодні

Польський уряд поки що не планує евакуацію дипломатів з України. Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Polsat News.

За словами спікера, такі рішення прийматимуться лише у разі нагальної потреби. На даний момент рішення про евакуацію не ухвалювалося.

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"Коли ми були (з прем'єр-міністром. – Ред.) у Києві, ми дали чіткий сигнал, що такі рішення прийматимуться у разі нагальної потреби", – сказав він.

Наразі Польща випустила комюніке, в якому йдеться про те, що якщо в цьому немає крайньої необхідності, то громадянам не слід їхати в Україну, сказав політик.

Мюллер наголосив, що якщо хтось хоче зараз покинути Україну, це його особисте рішення. Він також нагадав, що в Україні проживає багато поляків, і вони не є людьми, які проживають там тимчасово, наприклад, з діловою чи туристичною метою.

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Евакуація дипломатів

18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати. У статті наголошується, що до Москви 5 січня поїхали 18 людей, здебільшого – це діти та дружини дипломатів російського посольства до Києва. Крім того, найближчими днями Київ та Львів покинуть ще близько 30 членів сімей російських дипломатів.

При цьому речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів "Сьогодні", що Росія не інформувала Україну про відкликання співробітників посольства в Москву.

24 січня стало відомо, що Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення. Офіційні особи заявили, що конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великої Британії.

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Також 24 січня МЗС України офіційно заявило, що станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС про наміри евакуювати членів сімей та частину співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

11 лютого Ізраїль порекомендував своїм громадянам залишити Україну через небезпеку. МЗС країни оголосило про евакуацію сімей дипломатів та посланців з України.

Загроза нападу Росії

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