Нагадує Аль Пачіно. Кім Чен Ин змінив зачіску

Лідер Північної Кореї не став голити скроні

У новому образі Кім Чен Ин з'явився на з'їзді партії. Фото: скріншот

Голова Північної Кореї Кім Чен Ин, який раніше схуд на 20 кілограм, постав перед політиками в новому образі – у нього нова зачіска, і він вирішив не голити скроні.

На зміни в зовнішності диктатора обратілм увагу в мережі. Користувачі пишуть, що в новому стилі лідер республіки виглядає, як Аль Пачіно.

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Вперше після відвідин головою держави перукаря у новому іміджі його побачили на засіданні Верховного народного зібрання КНДР.

На відео з засідання можна розглянути, що замість відомої всім стрижки-майданчика тепер у Кім Чен Ина зачесане назад волосся, а зазвичай виголені скроні тепер прикрашають коротке волосся.

Нову стрижку голова Північної Кореї зафіксував гелем, і якщо придивитися, то видно натяки на гострі кути, які завжди були притаманні його звичній укладці, але зараз вони не так сильно виділені.

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КНДР: коротка довідка

Протягом багатьох років Північна Корея є однією з найбільш закритих країн світу. Це одна з небагатьох країн, де при владі досі залишаються комуністи.

КНДР утворилася в 1948 році на тлі хаосу, що панував після закінчення Другої світової війни. Чільною постаттю в її історії був "великий керівник" Кім Ір Сен, який протягом майже півстоліття визначав політику країни.

Після Корейської війни Кім Ір Сен почав насаджувати в країні свою особисту філософію чучхе (опори на власні сили), яка лягла в основу всього розвитку Північної Кореї.

У країні панує культ особистості керівників. Після смерті "великого керівника" влада перейшла його синові Кім Чен Іру, хоча пост голови держави "навічно закріплений" за Кім Ір Сеном.

В даний час країною офіційно керує онук Кім Ір Сена Кім Чен Ин.

Десятиліття жорсткого контролю з боку держави призвели до застою в економіці. За оцінками гуманітарних організацій, з середини 1990-х років до двох мільйонів людей померли через гостру нестачу їжі, викликану природними катастрофами і помилками економічної політики. Щоб прогодувати населення, країна отримує гуманітарну продовольчу допомогу з-за кордону.

Тоталітарний режим КНДР звинувачують також в систематичних порушеннях прав людини. З країни доходять звістки про тортури, публічні страти, використання рабської праці, насильницьких абортів і умертвіння немовлят у "виправно-трудових" таборах. За оцінками правозахисної групи Amnesty International, що базується в США, у Північній Кореї налічується до 200 тисяч політв'язнів.

Протягом багатьох років Пхеньян називав кожен новий уряд Південної Кореї американськими "маріонетками", але візит південнокорейського президента Кім Де Чжун у 2000 році окреслив відлигу у відносинах. Мета проголошеної Сеулом "сонячної політики" стосовно КНДР – домогтися у країні змін за допомогою діалогу і надання допомоги.

Ударом по боязким спробам налагодити відносини з рештою світу стало рішення Пхеньяна у 2002 році знову запустити свій ядерний реактор і видворити з країни міжнародних інспекторів. Вважається, що КНДР має невелику кількість ядерних зарядів і веде роботи зі збагачення урану. Сама Північна Корея вже оголосила себе ядерною державою і активно розвиває ракетну програму.

У жовтні 2006 року КНДР оголосила, що нею було успішно проведено ядерне випробування, що викликало тривогу в сусідніх країнах.

Внаслідок переговорів, які переривалися і знову поновлювалися протягом багатьох років, у лютому 2007 року була досягнута домовленість, за якою Пхеньян погодився заглушити свій ядерний реактор в обмін на паливо і продовольство. У липні того ж року в КНДР були допущені інспектори міжнародного агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ), які підтвердили зупинку реактора в Йонбене. Однак виконання домовленостей періодично зривається, а Пхеньян час від часу вдається до шантажу.

За чисельністю регулярної армії КНДР займає одне з перших місць в світі, а все життя в країні пройнято духом мілітаризму. Однак, за наявними даними, рівень підготовки, дисципліни і оснащеності північнокорейських збройних сил вельми невисокий.

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Раніше ми повідомляли, що КНДР готова відновити "ядерні" переговори з США в обмін на дорогі лікери та костюми.

Також нагадаємо, Кім Чен Ин поскаржився на "найгіршу в історії ситуацію" в КНДР.