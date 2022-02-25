Під Києвом підірвали третій міст — військові утримують танки супротивника (відео)

Зруйновано переправу через обвідний канал Дніпра

Підірваний міст під Вишгородом / Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилося відео ще одного висадженого мосту. Пишуть, що зруйнували переправу під Вишгородом. Це приблизно 20 км від Києва.

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Джерела "Сьогодні" в МВС нам повідомили, що це вже третій міст, який підірвали на околицях столиці:

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"На території Київської області підірвано три мости. Це зроблено для того, щоб танки супротивника не пройшли до Києва", — йдеться у коментарі.

Раніше українські військовослужбовці намагалися сповільнити просування ворога підривом мостів у районі смт Іванків та села Романівка Київської області.

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Одним з перших ворога зустріли в районі Генічеська. Щоб перегородити шлях супротивнику, було ухвалено рішення про підрив Генічеського автомобільного мосту. Загинув український військовослужбовець — матрос Віталій Скакун. Його можуть нагородити державною нагородою посмертно.

Другий день широкомасштабної війни в Україні