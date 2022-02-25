Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Під Києвом підірвали третій міст — військові утримують танки супротивника (відео)

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 лютого, 13:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зруйновано переправу через обвідний канал Дніпра
Підірваний міст під Вишгородом / Колаж "Сьогодні"
Підірваний міст під Вишгородом / Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилося відео ще одного висадженого мосту. Пишуть, що зруйнували переправу під Вишгородом. Це приблизно 20 км від Києва.

Реклама

Джерела "Сьогодні" в МВС нам повідомили, що це вже третій міст, який підірвали на околицях столиці:

Реклама

"На території Київської області підірвано три мости. Це зроблено для того, щоб танки супротивника не пройшли до Києва", — йдеться у коментарі.

Раніше українські військовослужбовці намагалися сповільнити просування ворога підривом мостів у районі смт Іванків та села Романівка Київської області.

Реклама

Одним з перших ворога зустріли в районі Генічеська. Щоб перегородити шлях супротивнику, було ухвалено рішення про підрив Генічеського автомобільного мосту. Загинув український військовослужбовець — матрос Віталій Скакун. Його можуть нагородити державною нагородою посмертно.

Другий день широкомасштабної війни в Україні

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько 20 танків росіян знищили на Чернігівському напрямку Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов The Guardian: Захоплення портів та розширення "республік" замість вторгнення – новий план Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Пожежа у будівлі обласного управління СБУ у Чернігові — поцілило два снаряди Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти