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Перша реакція адвоката Саакашвілі на затримання в Грузії

Богдан Амінов Богдан Амінов Керівник проекту "Влада"
1 жовтня, 20:33
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Кримінальні справи, в яких фігурує Міхеїл Саакашвілі, мають політичний характер, заявив адвокат
Адвокат Саакашвілі назвав його арешт політичним рішенням
Адвокат Саакашвілі назвав його арешт політичним рішенням / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат грузинського політика Бека Басилая оцінив арешт Міхеїла Саакашвілі як виключно політичне рішення.

Про це він розповів в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24".

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"Зараз його затримали. Це політичне рішення. Ми знаємо, що це дуже політичні справи, це не правосуддя. Наприклад, таке звинувачення: навіщо запросив Джо Байдена на вечерю і запросив на це держкошти. Є звинувачення: навіщо помилував деяких обвинувачених. Такі проти нього тут справи. Ми ці справи відправили на Страсбург, і чекаємо від європейського суду рішення – політичний акт ", – пояснив адвокат.

Нагадаємо, що вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він уже прибув до Грузії . Відео було поганої якості, через що багато хто сперечалися, чи дійсно він полетів до Грузії, де заздалегідь була відома загроза арешту.

Станом на зараз немає сумнівів, що Саакашвілі зараз знаходиться в Грузії. По місцевому телебаченню вже крутять відеокадри із затриманням грузинського політика .

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